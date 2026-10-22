Hoće li pasti Vučić? Srbija u nedjelju izlazi na izbore koji bi mogli promijeniti sve

U Srbiji će se u nedjelju, 25. listopada, održati izvanredni parlamentarni izbori na kojima će građani odlučivati o novom sastavu Narodne skupštine. Izbori dolaze nakon dugotrajnog razdoblja političkih napetosti, masovnih studentskih prosvjeda i zahtjeva za većom odgovornošću institucija.

Izbore je 9. rujna raspisao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je istodobno potpisao odluku o raspuštanju Narodne skupštine izabrane u prosincu 2023. godine. Odluka je donesena na prijedlog Vlade Srbije.

Riječ je o 15. parlamentarnim izborima od uvođenja višestranačja u Srbiji, od kojih su čak 11. izvanredni.

Izbori nakon velikih studentskih prosvjeda

Političku situaciju u Srbiji posljednjih godina obilježili su prosvjedi, a posebno snažan studentski pokret koji je nastao nakon tragedije na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu.

U urušavanju nadstrešnice 1. studenoga 2024. poginulo je 16 osoba. Tragedija je potaknula prosvjede i zahtjeve za utvrđivanjem odgovornosti, a studentske blokade i okupljanja postupno su prerasli u širi društveni pokret.

Studenti u blokadi od svibnja 2025. zahtijevali su raspisivanje izvanrednih parlamentarnih izbora. Njihovi zahtjevi otvorili su pitanja odgovornosti vlasti, transparentnosti rada institucija i stanja demokracije u Srbiji.

Tko sudjeluje na izborima?

Na izborima će se birati 250 zastupnika Narodne skupštine Srbije.

Među izbornim listama nalaze se koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke pod nazivom „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”, koalicija okupljena oko Socijalističke partije Srbije pod nazivom „Ivica Dačić – Faktor stabilnosti”, kao i lista „Studentska lista – Studenti pobeđuju”.

Sudjeluju i druge političke opcije te liste nacionalnih manjina.

Izbori će tako biti prilika da građani iskažu svoje stavove o dosadašnjem upravljanju državom, ali i o političkim alternativama koje su se pojavile tijekom razdoblja prosvjeda.

Pitanje izbornih uvjeta ponovno u središtu pozornosti

Uz političko nadmetanje, pozornost javnosti usmjerena je i na uvjete održavanja izbora.

Prethodne parlamentarne izbore, održane u prosincu 2023., pratili su navodi oporbe, organizacija civilnog društva i međunarodnih promatrača o nepravilnostima, pritiscima na birače i zloupotrebi javnih resursa.

Vlasti tvrde da su u međuvremenu provedene zakonske izmjene kojima se poboljšava izborni proces i odgovara na preporuke međunarodnih promatrača. Dio nevladinih organizacija, međutim, smatra da važni problemi još nisu riješeni.

Biračka mjesta otvorena od 7 do 20 sati

Biračka mjesta u nedjelju će biti otvorena od 7 do 20 sati. Pravo glasa imaju punoljetni državljani Srbije koji ispunjavaju zakonske uvjete i upisani su u birački popis.

Izborna šutnja počinje u četvrtak, 22. listopada, u ponoć i traje do zatvaranja biračkih mjesta.

Rezultati glasovanja odredit će novi odnos političkih snaga u parlamentu i mogućnosti formiranja buduće vlade.

Nedjeljni izbori održavaju se u trenutku kada su odnosi između vlasti, studentskog pokreta i oporbe jedno od središnjih pitanja srpske politike, zbog čega će njihov ishod biti pozorno praćen i izvan granica Srbije.