Hoće li oni koji ne izlaze na izbore za to biti novčano kažnjeni?

U prvom je krugu lokalnih izbora bila je mala izlaznost, sada u drugom je još manja, pa smo po objašnjenje nezainteresiranosti građana otišli u Državno izborno povjerenstvo.

Iako nema službenog objašnjenja, no možda su razlozi to što je produženi vikend, toplo vrijeme i zasićenost ljudi s politikom.

Potrepredsjednik DIP-a Josip Salapić je rekao za RTL Danas:

'Vidjeli smo i prvom krugu da nije bila nešto velika. Trend je nezainteresiranosti i kandidata i birača. Imali smo i manje kandidata u odnosu na prethodne izbore, a sad imamo i malu izlaznost. Puno je izbora, demokracija je širok pojam. U nekim državama kao što je Belgija imate obvezno pravo glasovanja i mislim da smo nakon izbora u procesu da razmotrimo sve opcije."

Uvođenje novčanih kazni?

Na pitanje, znači li to i uvođenje novčanih kazni, rekao je da "nas to košta silne milijune eura".

"Imamo na ovim izborima 50.000 angažiranih ljudi za plaćanje, a u prvom krugu smo imali 70.000 ljudi. Veliki je pogon, glasački listići, to su deseci milijuna eura. Belgija točno zna koji je iznos trošak po biraču, i to je kazna za one koji ne izlaze na izbor. A s druge strane da imamo veći legitimitet izabrane vlasti, jer ako danas maksimalno dotaknemo 30 posto izlaznosti to je malo u odnosu na važnost onoga što biramo".

Salapić je potvrdio da razmišljaju o uvođenju novčanih kazni za one koji ne izlaze ako to Vlada i Hrvatski sabor omogući.

U tom slučaju bi se išlo u sveobuhvatnu reformu, od izborne šutnje do obveznog glasovanja i rada biračkih odbora.

"Model je zastario u ovom vremenu", rekao je Salapić.