Hoće li kiša u novom tjednu? Da, evo kad stiže nova promjena vremena - donosi lokalno jače pljuskove

Vikend za nama protekao je u znaku sunčanog i suhog vremena, nakon fronte koja nas je prešla u petak, donijela mjestimice obilne oborine, ali i osvježenje te buru.

Iako je i jučer lokalno zabilježen vruć dan, primjerice Makarska (31°C), Dubrovnik, Ploče, Šibenika, Kaštela (30°C) temperature zraka su umjereno niže u usporedbi s vrijednostima prije fronte. To se osobito osjetilo u noćnim i jutarnjim satima.

U novom tjednu najviše će biti stabilnog vremena uz određene iznimke. Temperature zraka bit će prilično ujednačene čitavi tjedan - bit će blizu prosjeka za dio godine ili nešto više.

Najnestabilniji dan bit će petak i noć na subotu kada je vjerojatna nova runda kiše i pljuskova.

Danas će biti djelomično sunčano s više oblaka u drugim dijelu dana. Iako će se u većini područja zadržati suho, mjestimice će biti kratkotrajnih pljuskova u popodnevnim satima, više u zaleđu sjeverne Dalmacije. Ujutro i navečer bura, uglavnom slaba do umjerena, ali navečer mjestimice jaka. Danju većinom slaba do umjerena tramontana ili zapadnjak. Minimalne jutarnje temperature zraka od 12 do 17°C u Dalmatinskoj zagori, od 17 do 22°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature većinom od 26 do 31°C.

Utorak donosi pretežno sunčano vrijeme uz umjeren razvoj naoblake u popodnevnim satima. Ujutro umjerena do jaka bura, danju slab do umjeren vjetar zapadnih smjerova koji će popodne na moru Dalmacije mjestimice biti pojačan. Navečer slaba bura. Minimalne jutarnje temperature zraka od 13 do 18°C u Dalmatinskoj zagori, od 18 do 24°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature većinom od 27 do 32°C.

Srijeda će biti pretežno sunčana. Popodne na moru južne Dalmacije može biti lokalno jačeg razvoja oblaka uz mogućnost slabog i prolaznog grmljavinskog pljuska. Ujutro burin, danju slab vjetar s mora, navečer na sjeveru Dalmacije slabo jugo. Najviše dnevne temperature većinom od 26 do 31°C.

U četvrtak veći dio dana djelomično sunčano i suho. Već od jutra na sjevernom Jadranu će biti kiše, pljuskova i grmljavine, a navečer ponegdje i na srednjem Jadranu. Puhat će jugo koje će danju sve više jačati, a podno Velebita će okrenuti na buru. Jutro malo svježije, danju uglavnom od 24 do 30°C.

Petak će biti vrlo promjenjiv s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Bit će kiše, pljuskova i grmljavine, a lokalno će biti i izraženijeg nevremena. Oborine će biti neravnomjerno raspoređene, ali mjestimice može pasti preko 40 litara po kvadratnom metru. Puhat će umjereno do jako jugo, a na otvorenom moru sjevernog i dijela srednjeg Jadrana zapuhat će tramontana. Jutro malo toplije, danju malo svježije u odnosu na četvrtak.

Promjenjivije još može biti prvih sati subote, no danju će se vrijeme stabilizirati pa će veći dio dana biti suh i djelomično sunčan. Zapuhat će slaba do umjerena bura i tramontana. Najviše dnevne temperature većinom od 24 do 29°C.

Nedjelja donosi djelomično sunčano i suho vrijeme. Malo će ojačati bura pa će biti umjerena do pojačana. Danju će ipak biti malo toplije.