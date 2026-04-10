Hoće li Hajduk nakon 16 godina u grupnu fazu? Evo što bi se moglo dogoditi

Hajduk je na korak do europske jeseni kakvu navijači na Poljudu čekaju već punih 16 godina. Prema trenutačnim projekcijama, splitski klub mogao bi izboriti plasman u grupnu fazu Konferencijske lige - i to kroz povoljniji europski put.

Ključ svega leži u finalu Kupa Hrvatske. Ako Dinamo pobijedi Rijeku, Hajduk bi kao doprvak SuperSport HNL-a dobio priliku krenuti u kvalifikacije za Europsku ligu, što automatski znači i osiguranu 'sigurnosnu mrežu' - plasman u Konferencijsku ligu čak i u slučaju ispadanja, prenosi Tportal.

To bi Hajduku otvorilo vrata grupne faze europskog natjecanja prvi put još od 2010. godine.

Tko čeka Hajduk?

Prema projekcijama jakosnih skupina za sezonu 2026./27., Hajduk bi bio smješten u peti 'pot', što znači da bi mogao dobiti iznimno atraktivne, ali i zahtjevne suparnike.

Mogući protivnici dolaze iz samog vrha europskog nogometa kada je riječ o Konferencijskoj ligi:

🚨 2026/27 Conference League - Projected Pots. 🆕 🇩🇰 FC Copenhagen in Pot 1

🆕 🇳🇱 Ajax in Pot 1

🆕 🇪🇸 Getafe in Pot 3

🆕 🇭🇷 Hajduk Split in Pot 5

🆕 🇩🇰 Nordsjælland in Pot 5 📊 Complete qualifying projections, % chances, and seedings at our Page (link in bio). pic.twitter.com/rINkrkvJf7 — Football Rankings (@FootRankings) April 10, 2026





Kako izgleda format?

Konferencijska liga igra se u ligaškom formatu, gdje svaka momčad odigra šest utakmica protiv različitih protivnika.

Nakon toga, čak 24 ekipe nastavljaju natjecanje - osam najboljih ide izravno u osminu finala, dok momčadi od 9. do 24. mjesta razigravaju za prolazak dalje.

Povratak nakon 2010.

Hajduk je posljednji put grupnu fazu europskog natjecanja igrao u sezoni 2010./11., tada u Europskoj ligi. U skupini su bili sa Zenitom, Anderlechtom i AEK-om, a natjecanje su završili na posljednjem mjestu.

Sada, 16 godina kasnije, splitski klub ima priliku vratiti se na europsku scenu i ponovno donijeti velike utakmice na Poljud.

Sve oči zato su uprte u finale Kupa - jer bi ono moglo otvoriti vrata jedne potpuno nove europske priče za Hajduk.