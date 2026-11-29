Voljela je ples, slušala Taylor Swift, obožavala svoje kućne ljubimce i rado se šalila. Na prvi pogled, Maria Middleton bila je tinejdžerica poput mnogih svojih vršnjakinja. No šest godina nakon njezine smrti život ove mlade Amerikanke privukao je pozornost Katoličke Crkve. Mogla bi postati prva svetica generacije Z.

Američki katolički biskupi 17. studenoga 2026. podržali su nastavak postupka koji bi mogao dovesti do njezine beatifikacije i kanonizacije. Inicijativa je uslijedila nakon što je nadbiskupu Philadelphije Nelsonu Pérezu podnesena molba za pokretanje postupka.

Sa samo 16 godina suočila se s teškom dijagnozom

Maria je rođena 10. rujna 2002. godine u Pennsylvaniji, a odrasla je u katoličkoj obitelji. Još tijekom školovanja sudjelovala je u humanitarnim akcijama, prikupljala odjeću za potrebite, pripremala obroke za starije osobe i organizirala prikupljanje novca za djecu oboljelu od raka.

U siječnju 2019. godine, kada je imala samo 16 godina, liječnici su joj dijagnosticirali neoperabilni tumor moždanog debla. Prve liječničke prognoze govorile su da joj je preostalo između devet i 12 mjeseci života.

Bolest joj je postupno otežavala vid, ravnotežu i motoriku, no Maria nije odustala od pomaganja drugima.

Devet mjeseci nakon dijagnoze s roditeljima je otputovala na misijsko putovanje u Ugandu. Ondje je upoznala djecu koja su živjela u teškim uvjetima, a nakon povratka u Sjedinjene Američke Države nastavila je prikupljati novac za pomoć njihovoj školi.

Njezini roditelji, Susan i Brian Middleton, opisali su je kao sasvim običnu djevojku koja se od svojih vršnjaka razlikovala dubinom vjere i predanošću pomaganju drugima.

Otac se u razgovoru za američke medije prisjetio jedne od njezinih omiljenih rečenica: „Ne moraš biti čudan da bi bio svet.”

Maria je preminula 8. listopada 2020. godine, manje od mjesec dana nakon 18. rođendana.

Nakon njezine smrti roditelji su pronašli zapise u kojima je bilježila svoja razmišljanja o vjeri, bolesti i životu. Posljednje riječi koje je uspjela napisati držeći olovku bile su „Think hope”, odnosno „Misli s nadom”.

Ta je poruka postala naziv knjige o njezinu životu, ali i zaklade osnovane u njezinu čast.

Njezin grob u svetištu Gospe Čenstohovske u Pennsylvaniji danas posjećuju ljudi iz različitih dijelova svijeta.

Hoće li generacija Z dobiti svoju prvu sveticu?

Crkvenim vlastima pristigla su i svjedočanstva o milostima i ozdravljenjima koja pojedinci pripisuju Marijinu zagovoru. Međutim, nijedno od njih zasad nije službeno priznato kao čudo.

Podrška američkih biskupa tek je jedan od početnih koraka na putu prema mogućoj kanonizaciji. Slijede konzultacije s Vatikanom i odluka o pokretanju dijecezanske faze postupka, tijekom koje bi se detaljno istražili njezin život, zapisi i svjedočanstva o njoj.

Ako postupak bude uspješno dovršen, Maria bi mogla postati prva svetica generacije Z, kojoj pripadaju osobe rođene između 1997. i 2012. godine.

Njezina priča dolazi nakon kanonizacije Carla Acutisa, talijanskog tinejdžera koji je u rujnu 2025. godine postao prvi svetac milenijske generacije.