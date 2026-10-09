Hoće li fra Šime i njegova bankarica ipak u zatvor? Opozvana uvjetna osuda, navodno nisu vratili sve novce Crkvi?

Traje pred Županijskim sudom u Splitu jedan neobičan postupak koji je zbog svoje pravne prirode nejasan, ali nije stoga manje zanimljiv. Dapače, u vrijeme kad je bio u žiži javnosti bio je strašnooo interesantan, može se slobodno reći da se brojno čitateljstvo s područja cijele države pa i šire dobro zabavljalo...

Nisu se međutim baš zabavljali fra Šime Nimac te njegova osobna bankarica Jasmina Bilonić koji su dovedeni pred lice pravde zbog zlouporabe položaja i ovlasti,. odnosno poticanja na to kazneno djelo. Sigurno se i vi sjećate tog slučaja koji je eskalirao tamo negdje krajem 2012. godine kad je cijela priča dospjela u javnost, a onda i koju godinicu kasnije kad je krenulo suđenje.

Prema optužnici, fra Šime se teretio da je kao župnik u Baškoj Vodi 2012. bez znanja i pisanog odobrenja Nadbiskupijskog ordinarijata Splitsko-makarske nadbiskupije i tadašnjeg nadbiskupa Marina Barišića sklopio ugovor o kupoprodaji gotovo 40.000 četvornih metara u Baškoj Vodi za 1,3 milijuna eura. Nakon uplate prebacio je novac na svoj račun. Na to ga je nagovorila Bilonić, prema optužnici. Potrošili su prilične iznose i na neke, reklo bi se među prosječnim pukom, prilično luksuzne predmete poput finog, malo većeg broda tj glisera, da ne kažemo sad jahte, odlično opremljenog Passata CC, i tako sve u tom tonu i stilu.

Nakon provedenog postupka tijekom kojeg je bilo elemenata španjolske sapunice s obratima i zapletima, a nakon priznanja i izraženog kajanja, izrečena im je uvjetna zatvorska kazna - godinu dana uz rok kušnje od četiri godine. Presuda je izdržala test žalbe tužiteljstva, dvije godine kasnije postala je pravomoćna nakon odluke Visokog kaznenog suda RH.

No problem je, što ćemo, ispao s tim novcima. Naime na račun Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Bastu i Baškoj Vodi u protekle dvije godine nije 'sjelo' presudom obećanih 1,3 milijuna eura! A to je najvažniji element presude, da se vrate novci. Ok, vraćeno je nekih 350 tisuća eura koje je Bilonić imala oročeno na računu banke, prodani su auto i gliser, ali i dalje - fale neke pare!

Nije to nešto posebno pratilo ni splitsko tužiteljstvo ni sud, što je bilo za očekivati, nego je na prekoračenje rokova upozorio zastupnik Katoličke Crkve u postupku. Pa je podnio i prijedlog da se opozove uvjetna osuda, i eto nas sad ponovno u 'palači pravde'...

U tijeku je dakle nejavni postupak opoziva uvjetne osude za dvoje osuđenih, a trenutno je u žarištu događanja vještak za procjenu vrijednosti nekretnina. Čovjek vjerojatno i bez ove obaveze posljednjih godina ima dosta posla, a u ovom slučaju je ispao mali problem. Vještačio je naime zemljište koje je vraćeno župi i kaže da vrijedi 300 tisuća eura. A obrana dvoje osuđenika se ne slaže s time, smatraju da je ista nekretnina koja je ponovno pod okriljem Majke Crkve vrijedna 600 tisuća eura te da je praktički njihova obaveza vraćanja prisvojene imovine time zaokružena. Ili skoro. Još su k tome 'otkrili' da je vještak svojedobno primio nagradu Crkve na prijedlog nadbiskupije pa su zbog te očigledno dobre suradnje prigovorili cijelom vještvu. Postupak će se nastaviti za cca mjesec dana, do tada je onako, na marginama službenog postupka, preporučeno stranama da se dogovore o cijeloj stvari...

Pratit ćemo, no nakon stoljeća i stoljeća prekarnog rada i razboritog poslovanja, nekako sumnjamo da će čak i bivši fratar te sposobna bankarica nadmudriti katoličku i apostolsku Crkvu. Nota bene, nedavno je Dikasterij za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života, unatoč kajanju, odbio žalbe osuđenika u ovom slučaju te je definitivno otpušten iz franjevačkog reda i Crkve. Nama običnim smrtnicima će ipak ostati poznat uvijek i jedino kao fra Šime Nimac.