HOĆE LI ESKALIRATI U DIOKLECIJANOVIM PODRUMIMA? Rok istekao, komunalci zaprijetili da se štandovi uklone. Košta: "4,5 milijuna od Podruma otišla za Hajdukov travnjak"

Prvim danom ove godine, prema odluci Grada Splita, vlasnici štandova u Dioklecijanovim podrumima trebali su prestati s radom i zatvoriti svoje štandove. Ugovori su im istekli s prvim danom 2024. godine, a Grad je odlučio da produljena i sklapanja novih ugovora nema. Neki su od štandovi bili zatvoreni, a neki su radili. Nitko od vlasnika nije želio davati izjave. Kratko su za Radio Split kazali da su sve dali u ruke odvjetnicima. A, odvjetnici su pred Općinskim i Upravnim sudom pokrenuli postupak donošenja privremene mjere kako bi štandovi još neko vrijeme ostali u Podrumima.

Prošetali smo Dioklecijanovim podrumima u srijedu navečer, evo što smo zabilježili:

Dio vlasnika štandova zastupa odvjetnica Doris Košta koja tvrdi da Grad siluje proceduru i postupa mimo zakona te da ne postoji zakoniti dokument prema kojem bi vlasnici štandova trebali prestati s radom. Komunalni redari su jučer došli u Podrume i vlasnicima štandova zaprijetili da prekinu s radom ili će im oduzeti robu. Evo što je o svemu kazala Doris Košta:

- Zvali su me iz Podruma da su došli komunalci da su došli komunalci i da su im prijetili da će ih izbaciti vanka. To sigurno nije njihov zadatak niti im je u opisu radnog mjesta. Netko ih je potaknuo na prekoračenje ovlasti, vidite u kojoj smo sada fazi.

Oni radi nezakonito, sud radi kako radi.

Treba zapisnikom utvrditi da su ljudi u podrumima i da nisu napustili svoja radna mjesta. Nakon toga treba donijeti rješenja o uklanjanju i dostaviti im. Oni imaju pravo žalbe od 8 dana, a nakon toga oni po toj žalbi mogu donijeti odluku i tek se nakon toga može prijeći na radnju uklanja.

Naravno, ovo je samo demonstracija sile, ovo je jedan od razloga zašto smo tražili privremenu mjeru jer se dogodilo nasilničko ponašanje i nepoštivanje zakona i procedura od strane vlasti, to je nedopustivo.

Grad je donio odliku i odmah je bila nezakonita, od Upravnog suda smo zatražili donošenje privremene mjere. Zatražili smo ukidanje odluke jer preispitujemo je li Grad poštivao zakon, kako materijalni, tako i procesni. Tio smo podnijeli krajem studenog. Oba naša zahtjeva smo podnijeli Grad na očitovanje. Grad je upoznat zbog čega korisnici nisu 1.1. napustili prostor.

Nadam se da i sada neće biti "preko koljena" i do donošenje odluka oni će biti posjednici. Mi imamo sve valjane dokumente da se do donošenje odluke oni ne uklone. Morate shvatiti da u Hrvatskom imamo veliki problem, građanima se nude privremene mjere kako bi se prema građanima spriječile zloporabe ovlasti, u konkretnom slučaju, Grada Splita. Međutim, to ide sporo, one se ne primjenjuju onako kako je zakonodavac zamislio jer bi u roku od nekoliko dana znali tko što radi.

Grad Split sada nema nikakvu odluku osim jednog pismena u kojem on njih upozorava da napuste štand.

Morate voditi računa da se Ministarstvo kulture, čiji je to prostor, stavilo je Grad na znanju da bilo kakve odluke o iseljenju treba voditi računa o vrsti ljudi, a to su umjetnici. Ovako njihove obitelji ostavljate bez sredstava za život.

Grad Split na snazi ima odluku bivšeg gradonačelnika da u Podrumima bude prodaja, to nije stavljeno van snage. Što se tiče iseljenja zbog sigurnosnih razloga, postavili smo upit kako Konzervatorski odsjek može napraviti procjenu sigurnosnog stanja.

Međutim, tu ima još jedna stvar. Preko toga javnost prelazi, a to je da su sredstva koja pripadaju Podrumima koje je RH dala Gradu Splitu pod određenim uvjetima, a to je da sva sredstva moraju biti iskorištena namjenski, za Podrume, Grade je dao za troškove travnjaka za HNK Hajduk u vrijednosti od 4 i pol milijuna kuna. Nas zanima jesu li se ta sredstava vratila u Fond, ako ne, radi se o nesavjesnom korištenju sredstava. To je napravila aktualna vlast- kazala je Košta za Radio Split.