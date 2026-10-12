HOĆE LI DJECA U SPLITU OSTATI BEZ LOGOPEDSKE TERAPIJE? "Prostora nema, a djeca ne mogu čekati!"

Više od 7.000 djece i odraslih diljem Hrvatske moglo bi ostati bez mjesta na kojem trenutačno primaju logopedsku terapiju. Na takav scenarij upozorava Hrvatska asocijacija logopeda poduzetnika (HALP) čiji su predstavnici 7. listopada prosvjedovali ispred Ministarstva zdravstva zbog novih zakonskih i tehničkih uvjeta za obavljanje logopedske djelatnosti.

Problem je upozoravaju u tome što brojni privatni logopedski kabineti neće moći zadovoljiti propisane uvjete, prvenstveno one koji se odnose na prostor. Rok za prilagodbu istječe krajem srpnja 2027. godine, a oni koji uvjete ne ispune mogli bi ostati bez prava na rad.

Prema istraživanju HALP-a, više od 40 posto ispitanih privatnih logopedskih subjekata izjavilo je da ne može zadovoljiti nove uvjete. Istodobno, privatni logopedi tijekom 2025. godine pružili su usluge za više od 18.000 korisnika.

No što takve promjene znače za Split grad u kojem se na logopedsku procjenu i terapiju već sada čeka mjesecima? O tome smo razgovarali s Emilijom Ujević Tomšić, magistrom logopedije i specijalisticom rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji, osnivačicom i vlasnicom splitskog logopedskog kabineta Logopedionica u kojem su zaposlene četiri magistrice logopedije.

U Splitu samo osam privatnih kabineta, većina traži novi prostor

Ujević Tomšić objašnjava kako novi minimalni tehnički uvjeti podrazumijevaju zahtjeve vezane uz kvadraturu, broj prostorija, sanitarne uvjete, broj zaposlenih i opremu. Upravo bi pronalazak odgovarajućeg prostora mogao postati najveći problem za privatne logopede.

"Problem novih normativa i minimalnih tehničkih uvjeta potencijalno dovodi do zatvaranja dijela postojećih privatnih praksi, odnosno privatnih logopedskih kabineta, jer zahtijeva primjerice, određenu kvadraturu, broj prostorija, sanitarne uvjete, broj zaposlenih i određenu opremu. Logopedski kabinet Logopedionica se našao u situaciji gdje se mora prilagoditi prostoru jer trenutni prostor u kojem se nalazi ne odgovara u potpunosti traženim minimalnim tehničkim uvjetima. Ovu situaciju još stresnijom čini nemogućnost pronalaska prostora koji bi zadovoljio tražene uvjete", objašnjava naša sugovornica.

Posebno zabrinjava podatak koji iznosi o broju privatnih logopedskih kabineta u Splitu.

"U gradu Splitu trenutno se nalazi osam logopedskih kabineta, a usporedbe radi, u Zagrebu djeluje sedamdeset privatnih logopedskih kabineta. Većina je u potrazi za novim odgovarajućim prostorima, a kojih gotovo i nema", upozorava Ujević Tomšić.

Jesu li dva četvorna metra više važnija od prava djeteta na terapiju?

Problem s kojim se suočavaju splitski logopedi nije izoliran slučaj. Prema izvještaju HRT-a, na prosvjedu ispred Ministarstva zdravstva logopedi su upozorili na pojedine konkretne zahtjeve, poput terapijske prostorije od najmanje 12 četvornih metara, čekaonice od devet četvornih metara, dva sanitarna čvora te propisane širine vrata i visine stropa.

Logopedinja i članica HALP-a Maša Jakubin, kako je prenio HRT, upozorila je da je pronalazak prostora koji istodobno zadovoljava sve zahtjeve iznimno težak, osobito u manjim sredinama.

"Od logopeda koji provodi individulanu terapiju odjednom se traži soba od barem 12 kvadrata, čekaonica od devet četvornih metara, te čak dva sanitarna čvora iako je uvijek sam s korisnikom. Kada se pribroje stavke poput širine vrata od 90 cm, visine stropa od 260 cm, pred logpede je stavljen nemoguć zadatak", istaknula je Maša Jakubin.

Zato logopedi pitaju vrijede li dva dodatna četvorna metra i desetak centimetara visine stropa više od djetetova prava na logopedsku terapiju. Traže dijalog i reviziju minimalnih tehničkih uvjeta.

"Teško je objasniti kako visina stropa, širina vrata, kvadratura čekaonice ili broj sanitarnih čvorova utječu na to hoće li dijete progovoriti, pravilno izgovarati glasove, prevladati teškoće u učenju ili smanjiti mucanje. Kvalitetu terapije određuju stručnost logopeda, a ne građevinske norme koje u nekim slučajevima mogu biti i prepreka terapijskom procesu", istaknula je Adela Parać Kukec, logopedinja i dopredsjednica HALP-a.

Logopedi koji rade u prostorima koji, prema novom zakonu ne ispunjavaju tehničke uvjete, često su jedini logopedi u svojim sredinama.

"Ja radim u Svetoj Nedelji. U mojem prostoru, s kojim sam izuzetno zadovoljna, imam problem visine stropa. Moj strop je 240 cm, a potrebno je 260 cm. Ja jedina na tom području imam privatnu logopedsku praksu. Postoji lista čekanja. Kod mene ono je to u okviru jedne godine između 200 i 250 djece koji se obrate za pomoć", rekla je Matilda Poljak Šušak, logopedinja.

Privatni logopedi kažu da nemaju nikakvu podršku od Hrvatskog logopedskog društva, ni od Ministarstva zdravstva.

A što će biti s više od stotinu djece koja dolaze u Logopedionicu?

Iako se rasprava trenutačno vodi oko prostornih i tehničkih uvjeta, najveće pitanje ostaje što će se dogoditi s djecom koja već mjesecima ili godinama redovito pohađaju logopedsku terapiju.

Samo u splitskoj Logopedionici trenutačno je u terapiju uključeno više od stotinu djece s teškoćama komunikacije, jezika i govora.

"To je izvrsno pitanje i u biti najvažnija posljedica cijele situacije. U kabinetu Logopedionica je u aktivnoj terapiji radi teškoća komunikacije, jezika i govora uključeno više od stotinu djece. U scenariju gdje Logopedionica kao privatni kabinet prestane s radom, djeca ne bi automatski dobila drugo mjesto za terapiju. Zakon uređuje uvjete pod kojima logoped može raditi, ali ne propisuje rješenje kojim bi se u slučaju zatvaranja privatnog kabineta svakom djetetu osigurao drugi logoped, termin ili kontinuitet terapije", ističe Ujević Tomšić.

Drugim riječima, zatvaranje samo jednog kabineta moglo bi značiti da više od stotinu djece mora ponovno tražiti stručnu pomoć, bez jamstva da će je brzo pronaći.

A ako se sličan scenarij dogodi i u drugim privatnim kabinetima, pritisak na ionako opterećen sustav mogao bi postati još veći.

"Dijete se ne može samo prebaciti u javni sustav kao da mijenja adresu"

Jedno od ključnih pitanja jest mogu li javne zdravstvene ustanove preuzeti djecu i odrasle koji bi zbog eventualnog zatvaranja privatnih kabineta ostali bez terapije.

Naša sugovornica smatra da je takav prijelaz znatno složeniji nego što se možda čini.

"Javne zdravstvene ustanove mogu preuzeti dio korisnika, ali ne postoji informacija da sustav vidljivo raspolaže kapacitetom za trenutačno preuzimanje svih korisnika privatnih logopedskih kabineta koji bi mogli izgubiti svoje mjesto za terapiju. Dijete koje danas privatno ima, primjerice, terapiju jednom tjedno, ne može se jednostavno „prebaciti” u javni sustav kao da samo promijeni adresu. Treba postojati slobodan logoped, slobodan termin, odgovarajuća usluga, prostor, oprema, mogućnost dugotrajnog kontinuiranog tretmana", objašnjava.

Liste čekanja razlikuju se ovisno o dobi djeteta, vrsti teškoća i mjestu stanovanja, ali činjenica je, potvrđuje splitska logopedinja, da se na usluge već sada čeka mjesecima.

Zbog toga upozorenja privatnih logopeda nisu usmjerena samo na očuvanje njihovih radnih mjesta, nego i na pitanje dostupnosti stručne pomoći djeci kojoj je ona potrebna.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Emilija Ujević Tomšić mag. logoped (@teta.logopedica)

Kod male djece izgubljeno vrijeme može biti posebno važno

Posebno osjetljivu skupinu čine djeca najranije dobi, kod koje pravodobna logopedska intervencija može imati važnu ulogu u razvoju komunikacijskih, jezičnih i govornih vještina.

Upravo se tijekom prvih godina života odvijaju intenzivni razvojni procesi, zbog čega višemjesečni prekid terapije za pojedinu djecu može predstavljati ozbiljan problem.

"Može značiti gubitak vremena u razdoblju kada se komunikacijske, jezične i govorne vještine vrlo brzo razvijaju i kada rana intervencija može imati najveći smisao. Važno je ipak naglasiti da ne znači nužno da će svako dijete kojem se terapija odgodi imati trajnu štetu. Učinak ovisi o dobi, vrsti i težini teškoće, razvojnim čimbenicima i tome koliko je dijete već napredovalo", pojašnjava Ujević Tomšić.

Smatra da se prilikom donošenja i provedbe propisa ne bi smjelo razmišljati isključivo o tome zadovoljava li određeni prostor tehničke uvjete.

"Ako Zakon i regulatorne promjene dovedu do smanjenja broja mjesta na kojima se terapija može pružati, uz procjene „ispunjava li kabinet tehničke uvjete” trebamo postaviti i pitanje „što se događa s djetetom ako zbog tog uvjeta izgubi terapiju i koliko brzo sustav može osigurati alternativu", poručuje.

U manjim sredinama privatni logoped često je jedina mogućnost

Dok roditelji u većim gradovima ponekad imaju mogućnost potražiti drugog stručnjaka, u manjim sredinama situacija je znatno složenija.

Ondje zatvaranje privatnog logopedskog kabineta može značiti da obitelj mora putovati u drugi grad, snositi dodatne troškove ili odustati od redovite terapije.

"Djeca u manjim sredinama su među najizloženijom skupinom, upravo zato što privatni logoped tamo često nije „jedna od nekoliko opcija”, nego praktički jedina lokalno dostupna opcija. Posljedica zatvaranja privatnih logopedskih kabineta nije samo promjena pružatelja usluge. Posljedica je smanjenje stvarne dostupnosti terapije", naglašava splitska logopedinja.

Upozorava i na pogrešno promatranje problema kroz podjelu na privatni i javni sektor.

"Zanimljivo je da se ovo ne uklapa u vrlo čestu sliku „privatni sektor protiv javnog sektora” jer mnogim manjim sredinama privatni logoped zapravo nadopunjuje ono što javni sustav ne može lokalno ponuditi ili nadomjestiti", dodaje.

Ministarstvo ne očekuje poremećaje, logopedi traže izmjene

Predstavnici Hrvatske asocijacije logopeda poduzetnika pokrenuli su peticiju kojom traže rješavanje problema, a Ustavnom sudu podnesen je i prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti Zakona o logopedskoj djelatnosti s Ustavom.

Prema informacijama koje je objavio Novi list, HALP upozorava da bi zbog nemogućnosti prilagodbe više od 40 posto privatnih logopedskih subjekata moglo prestati s radom u srpnju 2027. godine.

Logopedi pritom traže preispitivanje minimalnih tehničkih uvjeta i dijalog s nadležnima, smatrajući da se kvaliteta terapije mora osigurati bez ugrožavanja njezine dostupnosti.

S druge strane, Ministarstvo zdravstva ne očekuje poremećaje u pružanju logopedskih usluga.

Kako je za HRT izjavio Bojan Vidović, ravnatelj Uprave za pravne poslove u zdravstvu Ministarstva zdravstva, vremena za prilagodbu ima dovoljno te Ministarstvo ne očekuje probleme dok je rok za ispunjavanje uvjeta još otvoren.

HRT je izvijestio i o različitim rokovima prilagodbe na koje upozorava HALP: dok javne ustanove imaju tri godine, privatne prakse imaju dvije godine za usklađivanje s uvjetima.

"Iza svakog zatvorenog kabineta stoje djeca koja ne znaju kada će dočekati sljedeću terapiju"

Za Emiliju Ujević Tomšić rješenje nije u odustajanju od standarda nego u pronalaženju uvjeta koji će istodobno jamčiti kvalitetu rada i omogućiti nastavak terapije.

"Ako privatni logopedski kabinet danas kvalitetno radi, ima djecu u terapiji i nema stručnih ili sigurnosnih problema, kod utvrđivanja tehničkih uvjeta trebalo bi se postaviti pitanje: je li određeni zahtjev nužan za sigurnost i kvalitetu logopedske terapije i je li proporcionalan stvarnom riziku? Posebno je teško opravdati situaciju u kojoj bi dijete izgubilo logopedsku podršku zato što kabinet nije uspio u zadanom roku prilagoditi, primjerice, prostor, dok istodobno nema dostupne alternative", ističe.

Naglašava da regulacija struke i podizanje kvalitete ne moraju biti suprotstavljeni ciljevi.

"Regulacija struke i podizanje kvalitete nisu suprotstavljeni ciljevi. Naprotiv, smatram da je moguće istodobno imati visoke stručne standarde i zaštititi kontinuitet terapije."

Za kraj upućuje poruku koja najbolje opisuje zbog čega je ova tema važna daleko izvan kruga privatnih logopeda.

"Za kraj bih voljela naglasiti da iza svakog zatvorenog logopedskog kabineta nije samo „jedan privatni pružatelj usluge” već su iza njega djeca i odrasli kojima je potrebna logopedska terapija, a koji ne znaju kada će dočekati svoj sljedeći logopedski termin", zaključuje Emilija Ujević Tomšić.