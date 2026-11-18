Predsjednik Nogometnog kluba Topusko iz 4. NL Središte Zagreb i nekadašnji zastupnik u Skupštini Hrvatskoga nogometnog saveza Miroslav Žugaj poginuo je s dvojicom suputnika u teškoj prometnoj nesreći na državnoj cesti D1 u mjestu Blagaj kod Slunja.

Nakon tragedije oglasio se Hrvatski nogometni savez povodom pogibije dugogodišnjeg sportskog djelatnika.

"U prometnoj nesreći u Blagaju kod Slunja tragično je poginuo Miroslav Žugaj, predsjednik Nogometnog kluba Topusko i svojedobno zastupnik u Skupštini Hrvatskog nogometnog saveza. Miroslav Žugaj je bio predsjednik NK Topusko i čovjek koji je živio za nogomet i svoj klub, ulažući silnu energiju i ljubav u svaki pedalj njegovog kolektiva. Žugaj je ostavio neizbrisiv trag u srcima svih igrača, trenera i djelatnika, ali i cjelokupnoj povijesti kluba. Hrvatski nogometni savez izražava duboku sućut njegovoj obitelji uslijed ovog nenadoknadivog gubitka", objavio je HNS.

Od svog predsjednika oprostio se i njegov klub putem društvenih mreža.

"S neizmjernom tugom opraštamo se od našeg voljenog predsjednika, prijatelja i čovjeka koji je živio za NK Topusko, Miroslava Žugaja. Tvoj trud, energija i ljubav ugrađeni su u svaki pedalj našeg kluba. Ostavio si neizbrisiv trag u našim srcima i povijesti Topuskog. Obitelji i prijateljima izražavamo najiskreniju sućut. Počivaj u miru Božjem, prezidente", poručili su iz NK Topusko.

Počivao u miru.