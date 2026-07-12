HNS sazvao izvanrednu pressicu, Dalićev nasljednik će se obratiti javnosti

Čini se da je ostala tek formalnost prije nego što hrvatska nogometna reprezentacija i službeno dobije novog izbornika. Nakon gotovo devet godina i 111 utakmica na klupi Vatrenih, Zlatko Dalić (59) u srijedu je odlučio odstupiti nakon završetka Svjetskog prvenstva u SAD-u.

Hrvatski nogometni savez već je ranije odabrao Slavena Bilića (57) kao prvog kandidata za Dalićeva nasljednika, bude li se aktualni izbornik povukao. Upravo se to i dogodilo, a završni korak napravljen je iste večeri kada se predsjednik HNS-a Marijan Kustić, nakon razgovora s Dalićem, na Krku sastao s Bilićem kako bi zaključio pregovore.

Preostala je još samo službena potvrda. Izvršni odbor HNS-a sastat će se u ponedjeljak u 13 sati, potvrdili su iz Saveza, a očekuje se da će tada pasti konačna odluka o imenovanju novog izbornika. Sat vremena poslije Bilić bi se trebao prvi put obratiti javnosti na izvanrednoj konferenciji za medije u hotelu DoubleTree by Hilton u Vukovarskoj ulici, gdje je sjedište HNS-a.

Za Bilića će to biti povratak na klupu reprezentacije 14 godina nakon odlaska. Hrvatsku je u prvom mandatu vodio u 65 utakmica, pritom upisao samo devet poraza te izborio nastupe na europskim prvenstvima 2008. i 2012. godine. Nakon odlaska iz reprezentacije vodio je Lokomotiv Moskvu, Bešiktaš, West Ham United, Al Ittihad, West Bromwich Albion, Beijing Guoan, Watford i Al Fateh.

Novi izbornik na klupi Vatrenih trebao bi debitirati 26. rujna protiv Češke u Pragu, u prvom susretu novog izdanja Lige nacija. Potom slijedi iznimno zahtjevan raspored – čak četiri uzastopne utakmice protiv polufinalista aktualnog Svjetskog prvenstva, Španjolske i Engleske, od čega će se tri odigrati tijekom istog reprezentativnog okupljanja.

