HNS promijenio termine utakmica: Evo kada igraju Hajduk, Dinamo i Rijeka

Hrvatski nogometni savez odlučio je promijeniti satnicu četiriju utakmica šestog kola HNL-a zbog najavljenih visokih temperatura tijekom vikenda.
Jedini susret čiji termin ostaje nepromijenjen jest utakmica Varaždina i Istre 1961, kojom će u petak biti otvoreno novo prvenstveno kolo.
Varaždin će u petak, 4. rujna, od 20 sati ugostiti Istru 1961, a bit će to jedina utakmica toga dana.
U subotu su na rasporedu dva dvoboja. Dinamo i Gorica na Maksimiru će igrati od 18 sati, dok će Rijeka i Osijek na Rujevici početi u 21 sat.
Nedjeljni program otvorit će Rudeš i Hajduk, koji će u Velikoj Gorici zaigrati od 18 sati. Šesto kolo zaključit će Slaven Belupo i Lokomotiva utakmicom u Koprivnici od 21 sat.
Nova satnica 6. kola HNL-a
Varaždin – Istra 1961: 4. rujna u 20 sati
Dinamo – Gorica: 5. rujna u 18 sati
Rijeka – Osijek: 5. rujna u 21 sat
Rudeš – Hajduk: 6. rujna u 18 sati
Slaven Belupo – Lokomotiva: 6. rujna u 21 sat