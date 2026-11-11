HNS predstavio veliki novitet za navijače Vatrenih: Od sada možete sami kreirati nešto posebno, evo kako funkcionira

Hrvatski nogometni savez predstavio je potpuno redizajniranu službenu aplikaciju HNS – Official Store, koja donosi modernije digitalno iskustvo, pregledniju ponudu i niz unaprijeđenih funkcionalnosti, uz poseban novitet koji personalizaciju sportske opreme podiže na novu razinu, piše HNS.

U središtu novog iskustva nalazi se Studio, napredna funkcionalnost koja korisnicima omogućuje da vlastitu sportsku opremu personaliziraju i pregledavaju u interaktivnom 3D okruženju. Odabirom željenog proizvoda moguće je dodati prezime i broj omiljenog igrača, zastavice i bedževe željenih utakmica ili kreirati vlastitu kombinaciju s osobnim imenom i brojem.

Za razliku od klasičnog pregleda proizvoda, Studio omogućuje okretanje 3D modela i pregled personaliziranih elemenata iz različitih kutova, uz prikaz svake promjene u stvarnom vremenu. Kada je dizajn gotov, korisnik ga može dodati u košaricu i naručiti izravno putem aplikacije.

Svoju kreaciju moguće je i spremiti kao snimku zaslona te podijeliti s drugima. Personalizacija je dostupna za odabrane proizvode iz ponude, uključujući dresove i trening opremu, a Studio predstavlja važan iskorak u povezivanju digitalnog iskustva s kupnjom službenih proizvoda hrvatske nogometne reprezentacije. Njegovim uvođenjem HNS dodatno potvrđuje svoju usmjerenost prema inovacijama i razvoju suvremenih digitalnih rješenja, pozicionirajući se među predvodnicima novih trendova u digitalnom iskustvu nacionalnih nogometnih saveza.

Uz Studio, nova verzija aplikacije donosi potpuno osvježen vizualni identitet, modernije sučelje i jednostavniju navigaciju. Ponuda proizvoda organizirana je u preglednije kategorije, dok je digitalno iskustvo obogaćeno dodatnim sadržajem, fotografijama i videozapisima koji korisnicima omogućuju bolje upoznavanje s kolekcijama i proizvodima. Nova aplikacija objedinjuje službenu opremu hrvatske nogometne reprezentacije, lifestyle kolekcije, dodatke i brojne druge proizvode, uz mogućnost personalizirane kupnje na jednom mjestu.

Redizajnom i uvođenjem novih funkcionalnosti Hrvatski nogometni savez nastavlja razvijati digitalne kanale komunikacije i prodaje, s ciljem stvaranja kvalitetnijeg, jednostavnijeg i interaktivnijeg iskustva za sve ljubitelje hrvatskog nogometa.

Nova verzija aplikacije HNS – Official Store dostupna je za preuzimanje ili ažuriranje putem App Storea i Google Playa.