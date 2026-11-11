HNS potvrdio pogrešku na štetu Hajduka! Komisija jasna: Igrač Osijeka trebao je dobiti crveni karton

Komisija Hrvatskog nogometnog saveza, na čelu s Bertrandom Layecom, objavila je analizu spornih situacija iz 13. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige. Među šest analiziranih situacija našla se i ona s utakmice Osijeka i Hajduka, a zaključak Komisije ide u prilog splitskoj momčadi. Prema ocjeni sudačkih stručnjaka, igrač Osijeka trebao je biti isključen već u 16. minuti susreta.

Riječ je o situaciji u kojoj je nogometaš Osijeka s brojem 26 tijekom duela uz aut-liniju, u blizini tehničkih prostora, startao na nogu odnosno stopalo igrača Hajduka, pritom ne dodirnuvši loptu.

Glavni sudac Ante Čulina odmah je reagirao i pokazao izravni crveni karton nogometašu Osijeka zbog grube igre.

Međutim, nakon intervencije VAR-a i pregleda snimke, promijenio je prvotnu odluku te crveni karton zamijenio žutim.

Komisija: Crveni karton nije bio jasna i očita pogreška

Sudačka komisija HNS-a sada je analizirala spornu situaciju i zaključila da je početna odluka glavnog suca bila opravdana.

„Na temelju snimke Komisija nogometnih sudaca podržava odluku o crvenom kartonu donesenu na terenu. S obzirom na brzinu i intenzitet udarca u stopalo/gležanj igrača Hajduka, odluka o crvenom kartonu ne može se smatrati jasnom i očitom pogreškom”, stoji u službenoj analizi.

Komisija je pritom podsjetila na kriterije prema kojima se procjenjuje gruba igra.

Prema Pravilima nogometne igre, crveni karton opravdan je kada igrač u borbi za loptu nasrne na suparnika pretjeranom silom ili ugrozi njegovu sigurnost. Pritom se posebno procjenjuju mjesto kontakta, brzina i intenzitet starta.

VAR promijenio odluku nakon dugog pregleda

Zanimljivo je da je Čulina odmah nakon prekršaja procijenio kako start zaslužuje izravno isključenje.

VAR je, međutim, preporučio pregled situacije zbog moguće jasne i očite pogreške.

Nakon relativno dugog pregleda snimke sudac je poništio svoju prvotnu odluku i nogometašu Osijeka pokazao žuti karton zbog preoštrog starta.

Prema zaključku Komisije, za takvu promjenu nije bilo dovoljno opravdanja jer prvotno dosuđeni crveni karton nije predstavljao jasnu i očitu pogrešku.

Drugim riječima, sudačka komisija podržala je prvotnu procjenu suca Čuline, a ne njegovu konačnu odluku nakon VAR intervencije.

Time je potvrđeno da je u jednoj od ključnih situacija susreta donesena pogrešna konačna odluka na štetu Hajduka.

Pogledajte spornu situaciju

Sporni start dogodio se u 16. minuti utakmice Osijeka i Hajduka, a snimku je objavio Hrvatski nogometni savez u sklopu redovite analize suđenja.

Komisija je u analizi 13. kola razmatrala ukupno šest situacija, uključujući kaznene udarce i isključenja na drugim utakmicama, no za Hajduk je najvažniji zaključak da je početno pokazani crveni karton igraču Osijeka bio opravdan.