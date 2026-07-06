HNS poslao žalbu FIFA-i zbog suđenja na utakmici s Portugalom: "Ovo je zloupotreba tehnologije"

Hrvatska je po mnogima pokradena nakon što je poništen gol Joška Gvardiola u sudačkoj nadoknadi zbog zaleđa Marija Pašalića. Sve je prethodilo igranje Igora Matanovića koji je loptu okrznuo vlastitom kosom. Senzor u lopti je prepoznao to kao dodir, bez obzira što lopta nije promijenila smjer kretanja. Cijeli svijet stao je uz Hrvatsku i ismijao apsurdnu situaciju koju su 'vatreni' doživjeli. Sada, nakon nekoliko dana oglasio se i HNS, a njihove riječi prenosi Net.hr.

- Hrvatski nogometni savez poslao je dopis predsjedniku Fife Gianniju Infantinu u kojem smo izrazili duboko razočaranje i neslaganje zbog utakmice s Portugalom, ne zbog sudačkih odluka kao takvih jer o njima se može razgovarati nakon svake utakmice, već zbog samog procesa koji je doveo do tih odluka.

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Osim gola Gvardiola, sporan je i penal Vlašića nad Veigom.

- Za početak, smatramo da je kod jedanaesterca za Portugal potpuno pogrešno primijenjen VAR protokol i tu sudac nije trebao biti pozvan na pregled snimke. I još važnije kod izjednačujućeg pogotka Gvardiola protivno nogometnim pravilima i smislu nogometa je dosuđeno zaleđe Pašalića zbog nepostojećeg odigravanja lopte Matanovića, zato što je senzor tako pokazao.

- Smatramo da je to zloupotreba tehnologije, koju pozdravljamo u nogometu, ali mislimo da ovakva primjena nije korisna ni Fifi ni momčadima i ljubiteljima nogometa i znamo da naš dopis neće umanjiti bol i razočarenje navijača i igrača, ali smatramo da je važno upozoriti Fifu i zatražiti detaljno obrazloženje svih odluka, rekao je Tomislav Pacak, glasnogovornik HNS-a.