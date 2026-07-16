HNS odlučio koga će podržati za mjesto predsjednika HOO-a

Kako tportal doznaje, Hrvatski nogometni savez odlučio je podržati Josipa Varvodića.

Riječ je o jednom od najutjecajnijih sportskih saveza u Hrvatskoj pa bi njegova podrška mogla imati značajnu težinu u završnici izborne utrke. Ostaje vidjeti hoće li takav potez utjecati i na dio manjih ili još neodlučnih saveza.

Prema informacijama tportala, stav HNS-a javnosti bi u petak trebao predstaviti tehnički direktor Saveza Stipe Pletikosa.

Izbori za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora održat će se 29. srpnja, kada će članovi Skupštine odlučiti tko će u sljedećem mandatu voditi našu krovnu sportsku organizaciju.

Dakle sada su svi 'loptački' savezi (košarka, odbojka, rukomet, vaterpolo i, sutra, nogomet) pružili podršku Varvodiću.

Također, doznaje se, Pletikosa bi trebao u Vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora predstavljati Hrvatski nogometni savez.