HNK u Šibeniku ima novi hit! Glumci ispraćeni ovacijama na premijeri komedije "Grintalo"

Sinoćnjom premijerom komedije "Grintalo" HNK Šibenik oduševio je publiku.

Pred prepunim gledalištem šibenskog kazališta, izvrstan glumački ansambl, predvođen maestralnim Joškom Ševom, izmamio je čak petominutne ovacije.

Poznati Goldonijev tekst "Sior Todero Brontolon" adaptirala je Marijana Nola, preselivši ga u Šibenik i oblikovavši ga kao autentičnu pučku komediju. Prepoznatljiva fabula, britki i duhoviti dijalozi, te još smješniji monolozi omogućili su uigranom šibenskom ansamblu da zajedno s publikom uživa u izvedbi.

Glavnu ulogu majstorski je iznio Joško Ševo, a premijernu publiku nasmijale su i šibenske snage Ana Perković, Jasminka Antić, Lucija Alfier, Kristian Šupe, Anđelko Babačić, Jere Svračak, Živko Gulin i Donatella Klarin, te dodatno splitsko pojačanje Paško Vukasović i Zdravko Vukelić.

Atraktivni kostimi, odmjerena, ali zanimljiva scenografija te izvrsna režija Zorana Mužića, uz već istaknute pohvale glumačkom ansamblu, čine ovu predstavu pravim kazališnim hitom — komedijom u punom sjaju kakvu mogu pružiti samo velike institucionalne kuće.

Komedija "Grintalo" tek je započela svoj kazališni put, a nema sumnje da će se dugo zadržati na kazališnim daskama.

Priliku pogledati ovu hit-predstavu uskoro će imati i Splićani — "Grintalo" stiže 24. travnja na Teatar uz more u Lori, a ulaznice su već u prodaji na www.entrio.hr te u knjižari papirnici Papirko (Put Brodarice 6).