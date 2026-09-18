HNK Split u novoj sezoni donosi deset premijera i tri velike koprodukcije

Prva premijera, suvremena drama Pas, žena, muškarac autorice Sibylle Berg u režiji Lee Anastazije Fleger, zakazana je za 22. listopada na Sceni 55, dok već dan kasnije, 23. listopada, na veliku scenu stiže kultni balet Grk Zorba u režiji i koreografiji Staše Zurovca.

„Glavni kriterij bio je napraviti repertoar koji čuva ono što publika očekuje od nacionalne kazališne kuće, a istodobno otvara prostor suvremenim autorima, novim čitanjima i novoj publici“, istaknuo je v. d. intendanta Božo Župić, dodavši da koprodukcije omogućuju umjetničku razmjenu, ali i racionalniju realizaciju produkcijski zahtjevnih naslova. Poseban je naglasak stavljen na programe za mlađu publiku te nastavak suradnje sa školama i Sveučilištem.

Opera

Središnji operni naslov sezone je Carmen Georgesa Bizeta u koprodukciji s HNK-om u Zagrebu; zagrebačka je premijera 23. listopada 2026., a splitska 5. ožujka 2027. „U splitskim izvedbama temelj produkcije činit će naš zbor i orkestar, a domaći solisti imat će važno mjesto u podjeli. Želimo da ovo bude stvarna umjetnička suradnja dviju kuća, a ne samo preuzimanje scenografije i kostima“, naglasio je v. d. ravnatelja Opere Frano Igor Barović.

Sezona donosi i praizvedbu opere Marul Olje Jelaske, fantazmagorije u devet slika o podizanju Meštrovićeva spomenika Marku Maruliću, prema libretu i dramaturgiji Sanje Ivić. U suradnji s Umjetničkom akademijom u Splitu nastavlja se program pocket opere premijerom Mozartova Figarova pira.

Balet

Uz Grka Zorbu prema romanu Nikosa Kazantzakisa i na glazbu Mikisa Theodorakisa, baletni program donosi Labuđe jezero Petra Iljiča Čajkovskog u koprodukciji s Art Partnerom i Ukrajinskim klasičnim baletom, u godini 150. obljetnice praizvedbe. „Na sceni će zajedno nastupiti naši plesači i ukrajinski umjetnici, što je prilika za umjetnički susret i razmjenu iskustava“, istaknula je v. d. ravnateljice Baleta Mirna Sporiš Miani.

Drama

Dramski program donosi pet novih naslova. Na velikoj se sceni u prosincu 2026. premijerno izvodi Oluja Williama Shakespearea u režiji Dejana Projkovskog, sredinom veljače 2027. slijedi praizvedba drame Miris vode Mate Matišića u režiji Vita Taufera, a sezonu u svibnju zatvara Svagdanja borba prema stripu Manua Larceneta u režiji Dražena Krešića. Na Sceni 55, uz Psa, ženu, muškarca, premijeru ima i Viktoria Cristine Clemente i Marca Angeleta u režiji i adaptaciji Nenni Delmestre.

Matišić Mirisom vode namjerava zaokružiti svoj dramski opus; drama je zamišljena kao nastavak Bljeska zlatnog zuba, kojim je upravo na splitskoj sceni započeo svoj dramski put. „Miris vode zamišljen je kao hommage njegovoj prvoj predstavi te redatelju Marinu Cariću i glumcima, danas nažalost pokojnima, koji su bili njezini koautori“, rekao je v. d. ravnatelja Drame Siniša Popović, najavivši da je u četverogodišnjem planu predviđeno pet hrvatskih dramskih praizvedbi.

Nova kazališna sezona počinje 25. i 26. rujna izvedbama Lede Miroslava Krleže u režiji Darija Harjačeka, a upis pretplata u novu kazališnu sezonu već u ponedjeljak, 21. rujna.