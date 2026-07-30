HNK Split raspisuje natječaj za novog intendanta: Kandidati imaju 30 dana, evo koje uvjete moraju ispuniti

Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta Split održalo je sjednicu na kojoj je, među ostalim, razmatralo tromjesečno izvješće o izvršenju financijskog plana te programska i financijska izvješća za razdoblje od siječnja do lipnja, kao i za razdoblje od travnja do lipnja.

Ipak, najveću pozornost izazvala je odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje novog intendanta ili intendantice splitskog HNK-a.

Kako je za Dalmaciju Danas izjavila predsjednica Kazališnog vijeća prof. dr. sc. Marija Boban, odluka je usvojena jednoglasno, a pravna služba Kazališta već priprema natječajnu dokumentaciju.

Natječaj početkom sljedećeg tjedna

– Pravna služba HNK-a Split priprema natječaj koji će, pretpostavljam, biti objavljen početkom sljedećeg tjedna – kazala je Boban.

Od trenutka objave zainteresirani kandidati imat će rok od 30 dana za dostavljanje prijave i potrebne dokumentacije.

Boban je naglasila kako je natječaj raspisan unutar zakonskih rokova. Prethodni natječaj poništen je u prosincu prošle godine, a Kazališno vijeće procijenilo je da novi postupak treba pokrenuti upravo sada kako bi se na vrijeme pripremila buduća kazališna sezona.

HNK Split trenutačno vodi vršitelj dužnosti intendanta Božo Župić.

Ovo su uvjeti koje kandidati moraju ispuniti

Za intendanta može biti imenovana osoba istaknuta u svojoj struci koja ima završen odgovarajući sveučilišni ili stručni diplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti odnosno umjetničkog područja.

Kandidat mora imati najmanje pet godina radnog iskustva u kazališnoj djelatnosti ili najmanje deset godina rada u struci. Jedan od uvjeta je i poznavanje najmanje jednog stranog jezika.

Uz formalne uvjete, svaki kandidat morat će dostaviti cjelovit program rada HNK-a Split za četverogodišnje mandatno razdoblje.

Objavit će se financijski i kadrovski okvir Kazališta

Boban je posebno upozorila potencijalne kandidate da će uz natječajnu dokumentaciju biti objavljen osnovni financijski i kadrovski okvir HNK-a Split.

Upravo prema tim podacima kandidati trebaju izraditi realan i provediv četverogodišnji program vođenja Kazališta.

– Važno je da svi koji se namjeravaju prijaviti obrate pozornost na financijski i kadrovski okvir koji će biti objavljen uz natječaj jer se prema njemu priprema program za buduće mandatno razdoblje – istaknula je.

Kazališno vijeće razgovarat će sa svim kandidatima

Nakon zatvaranja natječaja Kazališno vijeće pregledat će sve pravodobno zaprimljene i potpune prijave.

Potom će biti obavljeni razgovori sa svim kandidatima koji zadovoljavaju uvjete natječaja, a oni će članovima Vijeća predstaviti svoje programe i viziju razvoja splitske nacionalne kazališne kuće.

Marija Boban redovita je profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i stručnjakinja za područje zaštite osobnih podataka, privatnosti i digitalnog prava. Na službenim stranicama HNK-a Split navodi se titulom prof. dr. sc., a predsjednica je Kazališnog vijeća te ustanove.