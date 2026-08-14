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HNK Split odgodio zatvaranje Splitskog ljeta i dodjelu „Judita“ zbog požara kod Omiša

Novi termin svečanosti i dodjele nagrada bit će objavljen naknadno

Večerašnje svečano zatvaranje 72. Splitskog ljeta, kao i dodjela nagrada „Judita“, neće se održati prema planu, izvijestili su iz Hrvatskog narodnog kazališta Split.

Odluka o odgodi donesena je zbog velikog požara koji je zahvatio područje Omiša i Lokve Rogoznice te u znak solidarnosti s građanima pogođenima vatrenom stihijom.

„Zbog požara koji je izbio na području Omiša i Lokve Rogoznice, a u znak solidarnosti s građanima pogođenima ovom nesrećom, odgađa se večerašnje svečano zatvaranje 72. Splitskog ljeta i dodjela nagrada ‘Judita’“, poručili su iz HNK Split.

Novi termin svečanosti i dodjele nagrada bit će objavljen naknadno.

Iz HNK Split zahvalili su publici i građanima na razumijevanju.

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