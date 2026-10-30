HNK Split objavio poziv: Otvorene prijave za 37. Marulićeve dane

Hrvatsko narodno kazalište Split uputilo je javni poziv kazalištima i kazališnim skupinama iz Hrvatske i inozemstva za prijavu predstava na 37. Festival hrvatske drame Marulićevi dani, koji će se održati u Splitu od 20. do 30. travnja 2027. godine. Izbornica ovogodišnjeg festivala je dr. sc. Martina Petranović.

Na festival se mogu prijaviti predstave temeljene na dramskim tekstovima hrvatskih autorica i autora koje su premijerno izvedene ili će biti izvedene u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2026. godine. Kazališta imaju mogućnost prijaviti neograničen broj naslova.

Uvjeti i način prijave:

Rok za podnošenje prijava je 31. prosinca 2026. godine. Prijave se podnose isključivo putem online obrasca dostupnog na službenoj mrežnoj stranici Festivala: marulicevidani.hnk-split.hr.

Sve detaljne informacije o natječaju i uvjetima sudjelovanja dostupne su na službenim mrežnim stranicama Hrvatskoga narodnog kazališta Split i Festivala Marulićevi dani.

Festival hrvatske drame Marulićevi dani najvažnije je mjesto susreta hrvatskog dramskog pisma, suvremenih kazališnih poetika i različitih čitanja domaćih autora. Program redovito donosi širok raspon izvedbenih formi i produkcijskih modela, od velikih ansambl predstava za veliku scenu do komornih projekata, dokumentarnog kazališta, autorskih projekata i kazališta zajednice. Uz sudjelovanje nacionalnih i gradskih kazališta te nezavisne scene iz Hrvatske i inozemstva, festival potvrđuje da hrvatska drama u različitim jezicima, poetikama i produkcijskim oblicima ima živ, propulzivan i međunarodno prepoznatljiv prostor.