HNK Split obilježava 90. obljetnicu rođenja Petra Selema

U povodu 90. obljetnice rođenja uglednog redatelja, sveučilišnog profesora i književnika Petra Selema, u petak će se u foajeu Hrvatskoga narodnog kazališta Split održati prigodni program posvećen njegovu životu i djelu.

Program će početi u 10 sati, a o Selemovu bogatom umjetničkom i pedagoškom radu govorit će vršitelj dužnosti intendanta HNK Split Božo Župić, koji je bio njegov student, te intendantica HNK Zagreb dr. sc. Iva Hraste-Sočo, koja je pod Selemovim mentorstvom obranila doktorsku disertaciju.

O njegovu radu, suradnji i susretima govorit će i operni kritičar te dugogodišnji kroničar splitskog Teatra, koji je o Selemu mnogo pisao i s njim razgovarao u brojnim intervjuima.

Organizatori najavljuju prisjećanje kojim će publici približiti život, osobnost i stvaralaštvo profesora Petra Selema, jednog od značajnih hrvatskih kazališnih umjetnika i intelektualaca.

Ulaz u foaje HNK Split je slobodan, a posjetiteljima nisu potrebne ulaznice ni akreditacije.