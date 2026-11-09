HNK Split 2025. završio s 1,3 milijuna eura manjka: Od Grada ostvareno dva milijuna manje od plana, nedostaje 110 zaposlenika

Hrvatsko narodno kazalište Split poslovnu 2025. godinu zaključilo je s manjkom prihoda u odnosu na rashode od 1.298.874,27 eura, pokazuje godišnje programsko i financijsko izvješće koje je izradio vršitelj dužnosti intendanta Božo Župić. Dokumentacija koja je dostavljena Gradu Splitu i Gradskom vijeću otkriva niz izazova s kojima se suočava jedna od najvažnijih kulturnih ustanova u Dalmaciji, od financiranja i nedostatka zaposlenika do manjeg broja izvedbi od planiranog. Iako je Kazalište realiziralo sve planirane premijere redovne sezone te ostvarilo zapažene rezultate u baletnom i festivalskom programu, financijski pokazatelji i kadrovska analiza upozoravaju na probleme koji bi mogli utjecati na njegov daljnji razvoj.

Prihodi manji od rashoda za gotovo 1,3 milijuna eura

Prema službenom izvješću, HNK Split tijekom 2025. godine ostvario je ukupne prihode od 13.242.748,33 eura, dok su rashodi iznosili 14.541.622,60 eura. Razlika između prihoda i rashoda tako je iznosila gotovo 1,3 milijuna eura. U financijskom prikazu naveden je i ukupni negativni rezultat od 1.303.974,27 eura, koji uključuje izdatke za jamčevne pologe od 5.100 eura. Ostvareni prihodi dosegnuli su 86,8 posto planiranog iznosa, dok su rashodi realizirani u visini od približno 93,4 posto plana. Posebno se ističe podatak o prihodima iz proračuna Grada Splita. Naime, HNK Split iz gradskog je proračuna tijekom 2025. godine ostvario 10.479.189,13 eura, odnosno čak 2.002.685,87 eura manje od planiranog iznosa. Riječ je o odstupanju od 16,04 posto.

U izvješću se upravo nerealizirana proračunska sredstva navode kao razlog iskazanog manjka. Istodobno su rashodi za zaposlene iznosili 9.469.915,18 eura, što predstavlja približno 65 posto ukupnih rashoda poslovanja. Tijekom godine u tri su navrata povećavani koeficijenti za obračun plaća zaposlenika. Unatoč negativnom financijskom rezultatu, uprava Kazališta u izvješću naglašava da je većina planiranih programskih aktivnosti uspješno realizirana te da je osiguran kontinuitet umjetničkog djelovanja. Jedan od najupečatljivijih podataka godišnjeg izvješća odnosi se na broj zaposlenih. Naime, krajem 2025. godine HNK Split imao je ukupno 284 zaposlenika, dok je prema tada važećoj sistematizaciji radnih mjesta bilo predviđeno njih 394. To znači da je broj zaposlenih bio za čak 110 manji od predviđenog. Najizraženiji manjak zabilježen je u Operi, Baletu i tehničkim službama, odnosno u dijelovima Kazališta koji imaju važnu ulogu u svakodnevnoj realizaciji predstava, proba i drugih programskih aktivnosti. U izvješću se upozorava da dugogodišnji nedostatak zaposlenika ograničava mogućnost održavanja planiranog broja izvedbi te otežava organizaciju složenijih produkcijskih projekata. Posebno se naglašava potreba za jačanjem opernog orkestra, zbora, baletnog ansambla i tehničkih službi.

Istodobno je krajem 2025. dovršena izrada nove sistematizacije radnih mjesta, koja je početkom 2026. upućena osnivaču na razmatranje. Njezin je cilj prilagoditi organizaciju Kazališta stvarnim potrebama i suvremenim produkcijskim zahtjevima.

Drama ostvarila 38 izvedbi manje od plana

Problemi s kadrovima i raspoloživim prostorima posebno su došli do izražaja u dramskom programu. Prema godišnjem izvješću, za 2025. godinu bilo je predviđeno ukupno 130 dramskih izvedbi, a ostvarene su 92. Riječ je o 38 izvedbi manje od planiranog, odnosno realizaciji od približno 71 posto. Na velikoj sceni izvedena je 51 predstava umjesto predviđenih 80, dok je na Sceni 55 ostvarena 41 izvedba od planiranih 50. Kao jedan od glavnih razloga navodi se velika zauzetost središnje kazališne pozornice, koju istodobno koriste operni, dramski i baletni ansambl. Dodatno opterećenje predstavljaju koncerti, probe i pripreme festivalskih programa. Ipak, sve planirane dramske premijere realizirane su. Među njima su "Ljeta s Marijom", "Woyzeck", "Građanin Matijanić", "Mizantrop" i "Daleko je Kandahar". Za razliku od Drame, Balet je premašio planirani broj izvedbi. Umjesto predviđenih 35, ostvareno ih je 47, odnosno 12 više od plana.

Opera je ostvarila 34 izvedbe od planiranih 35, dok je koncertna djelatnost znatno nadmašila očekivanja s 15 programa umjesto prvotno predviđenih pet. Usporedba tih programskih cjelina pokazuje da je ostvareno 188 izvedbi i koncerata u odnosu na planiranih 205. Pozitivni pokazatelji dolaze iz festivalskog dijela programa. Na 71. Splitskom ljetu, održanom od 14. srpnja do 14. kolovoza 2025., ostvareno je ukupno 45 izvedbi, dok je programski okvir predviđao njih 31. Program su obilježile operne, dramske, baletne i koncertne izvedbe na više lokacija u Splitu i okolici. Posebno mjesto zauzela je praizvedba cjelovite opere "Dioklecijan" Ive Tijardovića, u režiji Ivana Lea Leme i pod ravnanjem Harija Zlodre. Realizirani su i 35. Marulićevi dani, tijekom kojih je ostvareno deset kazališnih izvedbi, dvije više od planiranog broja.

Gotovo 900 tisuća eura od ulaznica, ali broj pretplatnika pada

Unatoč financijskim izazovima, Kazalište je ostvarilo značajne vlastite prihode. Prema izvješću, od prodaje ulaznica ostvareno je 893.321,55 eura, a od pretplata dodatnih 57.460,85 eura. Prihodi od gostovanja iznosili su 50.510 eura, dok su prihodi od sponzorstava dosegnuli 107.370,29 eura. No u dokumentu se upozorava i na nastavak trenda smanjenja broja pretplatnika. Uprava smatra da se mijenjaju navike publike, koja sve češće kupuje ulaznice za pojedinačne predstave umjesto da se dugoročno veže uz pretplatničke pakete. Zbog toga se kao jedan od prioriteta navodi privlačenje mlađe publike, posebno studenata, te razvoj novih modela prodaje, digitalnih kampanja i komunikacije s posjetiteljima. U godišnjem izvješću istaknut je još jedan važan problem – nedostatak prostora za probe i izvedbe. Postojeća kazališna zgrada, prema navodima uprave, sve teže može odgovoriti na potrebe triju umjetničkih ansambala i velikog broja paralelnih aktivnosti.

Zbog toga se kao jedan od mogućih razvojnih smjerova spominje korištenje dijela prostora Doma mladih za probe, manje izvedbene formate i nove umjetničke programe. U izvješću se navodi i da su HNK-u Split dodijeljeni dodatni uredski prostori te manja dvorana u Sinjskoj ulici, čime bi se trebali poboljšati uvjeti rada i rasteretiti postojeći prostori kazališne zgrade. Ipak, korištenje Doma mladih u dokumentu se navodi kao mogućnost koja se razmatra, a ne kao konačno donesena odluka.

Kazališno vijeće jednoglasno prihvatilo izvješće, spominje se i proceduralna pogreška

Podsjetimo, zanimljivi detalji nalaze se u zapisniku 13. sjednice Kazališnog vijeća HNK Split, održane 11. lipnja 2026. godine. Sjednicom je predsjedala Marija Boban, a vršitelj dužnosti intendanta Božo Župić predstavio je programsko i financijsko izvješće za 2025. godinu. Nakon rasprave Kazališno vijeće jednoglasno je usvojilo izvješće, sa svih sedam glasova za. Međutim, na sjednici je otvoreno i pitanje procedure njegova dostavljanja.

Naime, nekadašnja članica Kazališnog vijeća Dajana Stolić Bohnert u izdvojenom je mišljenju navela da je godišnje programsko i financijsko izvješće najprije bilo poslano Gradu Splitu, prije nego što je prošlo proceduru razmatranja i usvajanja na Kazališnom vijeću. To je opisala kao proceduralnu pogrešku. Prema njezinim navodima, nakon što je uočena nepravilnost, predsjednica Kazališnog vijeća Marija Boban upozorila je intendanta i zatražila povlačenje točke s dnevnog reda Gradskog vijeća. Stolić Bohnert pritom je odbacila tvrdnje o zakonskom propustu Kazališnog vijeća zbog roka usvajanja godišnjeg izvješća, navodeći da je zasebno izvješće o izvršenju financijskog plana usvojeno 31. ožujka 2026. godine. Kazališno vijeće nakon rasprave jednoglasno je odlučilo javnosti uputiti priopćenje. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta potom je 22. srpnja 2026. godine utvrdio izvješće o radu HNK Split za 2025. godinu i dostavio ga Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.

Pred Kazalištem ostaju ozbiljni izazovi

Godišnje izvješće tako donosi dvojaku sliku poslovanja splitskog HNK-a. S jedne strane, realizirane su sve planirane premijere redovne sezone, festivalski programi nadmašili su očekivanja, a pojedini izvori vlastitih prihoda ostvareni su iznad plana. S druge strane, gotovo 1,3 milijuna eura manjka prihoda u odnosu na rashode, 110 zaposlenika manje od broja predviđenog sistematizacijom te značajno odstupanje u realizaciji dramskog programa pokazuju koliko su financijski, kadrovski i prostorni problemi povezani.