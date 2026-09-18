HNK Šibenik otvara jesensku sezonu Teatra u more s dvije kazališne poslastice

Jesenska sezona Teatra uz more u Splitu otvara se u velikom stilu – s dvije kazališne poslastice u izvedbi sjajnog ansambla Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku.

HNK Šibenik već je godinama omiljen među splitskom publikom, a suradnja s Teatrom uz more omogućila je publici da uživa u nekim od najzapaženijih i najpopularnijih predstava s kazališnih repertoara proteklih sezona.

Upravo takva predstava, bezvremenska komedija „Grintalo“, 5. listopada u 20 sati otvorit će jesensku sezonu Teatra uz more u dvorani Lora.

Oni koji su prošlog proljeća uspjeli osigurati ulaznicu za splitsku premijernu izvedbu dobro znaju što ih očekuje – 100 minuta smijeha, odlične glume i čistog kazališnog uživanja. „Grintalo“ ponovno stiže pred splitsku publiku, spreman osvojiti one koji ga još nisu pogledali.

Samo nekoliko dana kasnije, 13. listopada u 20 sati, ponovno se družimo s HNK Šibenik, ovoga puta u posebnoj večeri posvećenoj jednom od najvećih hrvatskih autora stihova i glazbe – Arsenu Dediću.

„Arsenov feral“ donosi glazbeno-poetsku večer ispunjenu Arsenovim stihovima, glazbom, pričama i uspomenama. Šibenskom ansamblu i ovog će se puta pridružiti Vedran Mlikota, koji će s publikom podijeliti ne samo neke od najljepših Arsenovih stihova, već i brojne dogodovštine, anegdote i životne mudrosti vezane uz velikana hrvatske glazbene i pjesničke scene.

Dva različita kazališna doživljaja, dva posebna susreta s HNK Šibenik i dva razloga da se ove jeseni ponovno zauzme mjesto u publici Teatra uz more.

"Uvijek je lijepo igrati u Splitu s obzirom na prijem publike.

No biti oni koji u dramskom i glazbenom scenskom smislu otvaraju sezonu jedne od najposjećenijih scena u Hrvatskoj poseban je doživljaj kao i čast.

Dragi Splite ponosni smo što na scenu Teatra uz more opet stižemo s "Grintalom" i "Arsenovim feralom". Uporno demantirate s nama onu staru, da je svakog gosta tri dana dosta. Mi smo Vaši gosti često i time samo potvrđujemo kulturološku vrijednost i značaj umjetničke razmjene naših gradova." - Jakov Bilić, ravnatelj HNK u Šibeniku

„Grintalo“ 5. listopada i „Arsenov feral“ 13. listopada – HNK Šibenik donosi u Split smijeh, glazbu, poeziju i priče koje se pamte.

Hvaljena komedija "Grintalo" vraća u Split!

Izvrstan ansambl šibenskog HNK koji za ovu posebnu komediju čine Joško Ševo, Paško Vukasović, Zdravko Vukelić, Ana Perković, Jasminka Antić, Lucije Alfier, Anđelko Babačić, Kristian Šupe, Donatella Klarin, Jere Svračak i Živko Gulin izvest će u Lori odličnu komediju karaktera "Grintalo" koja će vas oduševiti.

"Grintalo" je šibenska verzija komedije Carla Goldonija, “Sior Todero Brontolon” koja nikako ne gubi na popularnosti jer se ljudska narav ne mijenja nikad niti gubi na aktualnosti.

"Grintalo" je patrijarhalni tiranin koji bez prestanka kritizira, omalovažava ili po riječima njegove snahe “brontulaje i vriđa sve mrtvo i živo”, a osobito žene.

Dominantni, okrutni i škrti poglavar obitelji šjor Mihovil Kinkela (Joško Ševo) jednako je loš prema slugama kao i prema obitelji. Oni koji su uz njega čitav život, poput sina Paška, navikli su na svoju ulogu i trpljenje svega ali stvar će se drastično promijeniti kad na scenu stupi snaha Markulina. Ne što neće trpjeti u tišini, već će i regrutirati sve ostale ženske likove u borbi za pravdu.

Izvrsni likovi, još bolji glumci i urnebesni dijalozi u režiji Zorana Mužića oduševit će vas i nasmijati baš kao što to čine ponajbolje kazališne komedije!

"Arsenov feral" jedna je od najljepše ispisanih glazbeno poetskih priča s ciljem da evocira uspomene na lik i neprikosnoveno djelo najvećeg barda hrvatske glazbe. A kako i ne bi bila jedna od najljepših, kad je svaki stih i notu u njoj ispisao veliki Arsen Dedić.

Krajem srpnja Splićani su zajedno sa Šibenčanima proslavili Arsenov rođendan njegovim "feralom" no i ljetna scena u Lori bila je premala za sve one koji su poželjeli biti dio ove emotivne večeri.

Stoga Vas Teatar uz more poziva na još jedno druženje s Arsenovim stihovima, glazbom i izvrsnim ansamblom HNK Šibenik.

"Arsenov feral" živo je tijelo koje, iznova različitim izvedbama, donosi neponovljivu i vrlo emotivnu večer druženja s Arsenom. Njegova ostavština tolika je da nije teško učiniti da je svaka izvedba drugačija. Posebice ova u kojoj se ansamblu HNK Šibenik pridružuje i maestralni Vedran Mlikota ne samo recitacijama Arsenovih ponajljepših pjesama već i dogodovštinama s druženja s Arsenom.

Iako je svaka izvedba uvijek drugačija, ono što je uvijek isto je količina emocija i poštovanja u sjećanje na jednog i jedinog Arsena.

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260

ONLINE na www.teataruzmore.com i www.entrio.hr

knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

Ghetaldus i Tisak media (City Center)

blagajna u Lori (1h prije izvedbe)