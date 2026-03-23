HNK HAJDUK SE SLUŽBENO OGLASIO: "Split i Poljud bez Hajduka nemaju smisla"

Nogometni klub Hajduk Split oglasio se o pitanju budućnosti Poljuda i potrebe izgradnje novog stadiona, ističući snažnu povezanost kluba i grada.Kako navode iz kluba, Hajduk i Split već su 115 godina neraskidivo povezani, a upravo su generacije navijača koje su desetljećima punile tribine Poljuda i Starog placa najbolji dokaz te povezanosti.

U kontekstu rasprava o infrastrukturi, iz Hajduka poručuju kako je njihov stav jasan – klubu je potreban novi, moderan stadion koji bi donio pozitivne promjene i sportu i gradu. Naglašavaju i gospodarski učinak utakmica, ističući da susrete na Poljudu u prosjeku prati oko 22 tisuće gledatelja, što ima značajan utjecaj na lokalno gospodarstvo – od ugostiteljstva do turizma.

Dodaju kako u postojećim uvjetima klub ne može u potpunosti iskoristiti svoj potencijal, ponajprije zbog infrastrukturnih ograničenja. Kao ključne strateške ciljeve ističu razvoj nogometnog kampa te izgradnju novog stadiona, koji bi, prema njihovim riječima, bio važan pokretač razvoja i dodatno ojačao Split kao sportsku i turističku destinaciju.

Iz kluba naglašavaju kako se rasprava o budućnosti Poljuda treba voditi prvenstveno u interesu Hajduka i njegovih navijača, uz zaključak da stadion, bez publike i kluba, ne može imati svoj puni smisao.