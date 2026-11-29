Središnji odbor Hrvatskog novinarskog društva (HND) u subotu je, 28. studenoga, jednoglasno donio odluku o ustanovljenju nove novinarske nagrade "Mila Moralić", namijenjene mladim novinarkama i novinarima do 35 godina.

Cilj je mladim medijskim djelatnicima pružiti dodatnu podršku, povećati njihovu vidljivost te prepoznati kvalitetu njihova rada u razdoblju kada se još uvijek bore za prostor i priliku za realizaciju vlastitih novinarskih tema.

Posebno će se vrednovati hrabrost i profesionalnost

Prilikom dodjele nagrade vrednovat će se kvaliteta objavljenih novinarskih radova, ali i profesionalni razvoj njihovih autora. Među ključnim kriterijima bit će pouzdanost izvora, poštivanje etičkih načela, inovativnost, hrabrost u odabiru tema te doprinos javnom interesu. Za nagradu će moći konkurirati autori svih novinarskih žanrova, neovisno o tome jesu li zaposleni u redakcijama ili rade kao slobodni novinari.

Nagrada koja čuva ostavštinu Mile Moralić

Novo priznanje nosi ime novinarke Mile Moralić, koja je tijekom profesionalne karijere poseban naglasak stavljala na pružanje podrške mlađim kolegicama i kolegama. Bavila se temama korupcije i društvenih nepravdi, a na televiziji N1 razvijala je novinarstvo usmjereno na pronalaženje rješenja.

Kroz inicijativu "Zagorka povezuje" i mentorsku mrežu prenosila je svoje znanje mladim novinarima, dok se djelovanjem u Hrvatskom novinarskom društvu i Sindikatu novinara Hrvatske zalagala za zaštitu profesionalnih i radnih prava medijskih djelatnika.

Ustanovljenjem nagrade HND želi nastaviti njezinu ostavštinu te mladim novinarskim snagama pružiti dodatni poticaj za kvalitetan, odgovoran i neovisan rad.

Iz Hrvatskog novinarskog društva zahvalili su i obitelji Mile Moralić na podršci osnivanju ovog priznanja.