Hladna pića uskoro nestaju iz trgovina? Gradonačelnik upozorava: "To nije dovoljno!"

Od iduće godine moglo bi doći do ograničenja u prodaji rashlađenih alkoholnih pića u trgovinama. O svemu bi odlučivala lokalna samouprava.

Ugostitelji pozdravljaju najavljene promjene. Uz specijalizirane trgovine, smanjilo bi to promet i trafikama.

U borbi protiv nekontrolirana turizma HDZ-ov gradonačelnik Splita Tomislav Šuta smatra da to nije dovoljno.

"U samom centru grada mislim da je primjereno da gradsko vijeće odlučuje o radnom vremenu i prodaji alkoholnih pića. Mislim da je to problem koji je prisutan i kojeg moramo riješiti. Ja bih volio da i sam ministar dođe pa da vidi kako to sve skupa izgleda. I ja nisam vidio da on odbija taj naš prijedlog, samo vidim da je u tijeku rasprava i to je pohvalno", rekao je Šuta.

Prijedlog će se uskoro naći i u javnom savjetovanju, piše Dnevnik.