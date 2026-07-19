Hladna fronta zahvatila dio Hrvatske, ponegdje i nevrijeme. Evo kad će osvježiti u Dalmaciji

U poslijepodnevnim satima hladna fronta zahvatila je sjeverozapadni dio Hrvatske te je nastupio nagli pad temperature koji je prouzročio kišno i grmljavinsko vrijeme uz oborine. DHMZ je prethodno za unutrašnjost Hrvatske izdao narančasti stupanj upozorenja zbog mogućnosti grmljavinskog nevremena.

Prema podacima Crometeo mreže, najviše je zahladilo u Zagorju i Međimurju, gdje je temperatura zraka pala i za desetak Celzijevih stupnjeva. U Međimurju i Hrvatskom zagorju sada je između 15 i 17 Celzijevih stupnjeva, dok je Zagreb u isto vrijeme na 28 stupnjeva, a fronta ga je, u trenutku pisanja ovog članka, upravo trebala zahvatiti.

Jako grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je područje zapadno od Siska, gdje ima i tuče, a kako nam čitatelji javljaju, padala je tuča veličine trešnje. Ovi neverini uglavnom će se zadržati u unutrašnjosti, gdje će tijekom noći osvježiti, a mogli bi zahvatiti i sjeverne dijelove Jadrana.

Dalmacija će uglavnom biti suha, a u ponedjeljak se očekuje gotovo identično vrijeme kao u nedjelju, uz vrlo slične temperature zraka. Slično će biti i u utorak. Međutim, u drugom dijelu utorka jačat će jugo i jugozapadnjak, a u noći na srijedu mogući su neverini u Dalmaciji. Lokalno je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme.

Od srijede će zapuhati bura, koja će donijeti postupno osvježenje, a kakve nas temperature očekuju u idućem tjednu, detaljno čitajte ujutro na portalu Dalmacija Danas.