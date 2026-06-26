HLADAN TUŠ ZA TISUĆE NAVIJAČA Jedna država odlučila blokirati ulazak na stadione

Argentina je uoči Svjetskog prvenstva 2026. proširila svoj sigurnosni program "Tribuna Segura" te je, prema medijskim izvještajima, američkim vlastima dostavila popis od oko 13 tisuća osoba koje ne plaćaju alimentaciju s ciljem da im se onemogući ulazak na stadione tijekom utakmica reprezentacije. Broj "oko 13.000" navodi se u nekoliko medijskih izvještaja, no radi se o brojci iz prijava jer službeni registar s javnom objavom tih podataka nije dostupan javnosti.

Prema dostupnim informacijama, riječ je o mjeri koja se odnosi isključivo na pristup sportskim objektima, ne o automatskoj zabrani ulaska u SAD, Meksiko ili Kanadu. Navodi se da imena s popisa mogu biti označena u sustavima za provjeru pri ulazu na stadione što znači da će osobi s takvim statusom biti zabranjen ulaz na događaje na kojima igra Argentina.

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Program „Tribuna Segura” u Argentini već se koristi za identifikaciju i sprječavanje ulaska osoba koje imaju zabrane pristupa stadionima iz različitih razloga. Sada je, kako tvrde izvori, taj sustav primijenjen i na međunarodnu razinu uoči Mundijala. Cilj vlasti je, kako navode, potaknuti odgovornost roditelja te spriječiti da osobe s neizmirenim obvezama prema djeci sudjeluju na navijačkim događajima.

Tribuna Segura je argentinski nacionalni sigurnosni program namijenjen kontroli pristupa i sprječavanju nasilja na nogometnim stadionima. Putem aplikacije i skeniranja osobnih dokumenata, sustav u stvarnom vremenu provjerava identitet navijača protiv policijskih baza podataka, zabranjujući ulaz osobama s kriminalnim dosjeima, ograničenjima kretanja, pravom pristupa (derecho de admisión ) ili neplaćenim alimentacijama

"Ako ne uzdržavaju svoju djecu, neće im biti dopušten ulazak na stadion"

Gradonačelnik Buenos Airesa Jorge Macri je jasno poručio: "Oni koji ne ispunjavaju tako temeljnu obvezu kao što je hranjenje vlastite djece moraju snositi posljedice. Ako ne uzdržavaju svoju djecu, neće smjeti ući na stadion", penosi hitc.com.

Prema istim navodima, vlasti tvrde da će osobe s popisa biti blokirane pri sigurnosnoj provjeri na stadionima, dok se mjera ne odnosi na opću zabranu ulaska u SAD, Meksiko ili Kanadu.

Određene osobe mogle ponovno dobiti pristup ako podmire dugovanja i budu uklonjene iz registra dužnika. Ukratko, ako plate dugovanja mogu ući na stadione.

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Podijeljene reakcije

Odluka je izazvala podijeljene reakcije. Mnogi ovo nazivaju pravdom, dok drugi smatraju da to ide itekako predaleko.

Zagovornici mjere smatraju da je riječ o snažnoj poruci u korist prava djece i pravednosti, dok kritičari upozoravaju da se obiteljsko-pravni problemi ne bi trebali rješavati putem sportskih zabrana i da je potrebno poštivati pravne procedure i mogućnost prigovora.