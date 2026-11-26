Dinamo nije najbolje otvorio večerašnji susret petog kola Europske lige protiv Bayer Leverkusena na Maksimiru. Njemačka momčad stigla je do vodstva već u desetoj minuti nakon velike nespretnosti domaće obrane.

Nakon ubačaja iz kuta Bruno Goda glavom je vratio loptu prema vlastitim vratima. Lukas Kačavenda pokušao je otkloniti opasnost s gol-crte, no prsima je loptu proslijedio ravno do Malika Tillmana.

Američki nogometaš našao se u idealnoj poziciji te iz neposredne blizine svladao Dominika Kotarskog za vodstvo gostiju od 1:0.

Novi udarac za momčad Jerka Leke stigao je u 45. minuti. Moussa Diaby petom je proigrao Jarella Quansaha, koji je preciznim udarcem povećao prednost njemačkog sastava na 2:0.

Modri su tako na predah otišli s dva pogotka zaostatka.

U nastavku susreta Dinamo nije uspio doći do pogotka, pa je Bayer slavio na Maksimiru rezultatom 2:0.