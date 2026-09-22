"Hitno se traži mladoženja prezimena Stipić!" Kristina plaća svadbu, ali ima jedan neobičan uvjet

Danas je na društvenoj mreži osvanula jedna neobična priča pod nazivom “Hitno se traži mladoženja prezimena Stipić”, a iza objave stoji Kristina Stipić.

Dakle u objavi kaže – “Traži se slobodan muškarac prezimena Stipić, poželjno punoljetan i spreman na jedan vrlo kratki, ali administartivno važan brak. Zašto? Ja sam samohrana majka koja sam već tri godine u kaznenom postupku zbog kojeg ne mogu dobiti potvrdu da se protiv mene ne vodi kazneni postupak. A bez te potvrde ne mogu promijeniti prezime i vratiti svoje djevojačko prezime Stipić”.

Dakle, pojašnjava Kristina, situacija je slijedeća: “udati se mogu, prezime promijeniti mogu, razvesti se mogu, ali vratiti svoje djevojačko prezime ne mogu, jer za to treba potvrda koju ne mogu dobiti. Zato tražim Stipića dobrovoljca/mušketira”.

Plan je jednostavan, kaže nadalje.

“Upoznamo se, objasnim čovjeku da je ovo čista administrativna ludost, odemo do matičara, uzmem prezime Stipić, pričekamo nekoliko dana, razvedemo se i konačno mogu nastaviti živjeti pod svojim prezimenom. Romantika nije uvjet. Ljubav nije obavezna. Kemija nije potrebna. Razumijevanje hrvatske birokracije, poželjno. I naravno bez predbračnog ugpovora ništa (hvala Bogu, naučila na svojoj koži)”.

Mladoženja mora biti svjestan, kaže također, da ovo nije potraga za ljubavlju života, nego očajnički pokušaj žene da vrati vlastito prezime”, kaže u objavi Kristina Stipić.

I tek za kraj navodi i naknadu – vječno administrativno poštovanje, nudi kavu i ručak te priču za unuke u koju nitko neće vjerovati. A ponudila se da će pokriti i troškove vjenčanja kod matičara, kao i razvoda.

“Ako poznajete nekog Stipića spremnog na najbizarniju svadbu u Hrvatskoj, javite se”, kaže u svojoj duhovitoj, ali istinitoj objavi Kristina Stipić.

Objava je odmah pokrenula i lavinu komentara, a za divno čudo, uglavnom žene poželjele su joj sreću i da možda u cijeloj priči nađe i ljubav života čime bi ova objava imali itekako sretan kraj. Bilo je i onih koje su se i bacile u potragu za slobodnim Stipićem kako bi Kristini olakšale potragu.