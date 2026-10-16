HITNO SE POVLAČI PROIZVOD S POLICA Ako ste kupili ovu namirnicu, provjerite pakiranje: Novac vraćaju i bez računa

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavijestio je potrošače o opozivu prehrambenog proizvoda zbog utvrđene povećane količine fosfonske kiseline. Riječ je o organskoj soji marke Nutrigold, a kupci koji imaju sporno pakiranje kod kuće mogu ga vratiti u trgovinu i dobiti povrat novca, čak i ako nemaju račun.

Opoziv se provodi iz predostrožnosti, na zahtjev proizvođača, a odnosi se isključivo na određenu seriju proizvoda.

Provjerite imate li ovu soju kod kuće

Iz prodaje se povlači proizvod Soja – Organska 1000 g Nutrigold, i to samo pakiranja sa sljedećim oznakama:

Naziv proizvoda: Soja – Organska 1000 g Nutrigold

Broj serije: LOT S25005

Rok valjanosti: 25. studenoga 2027.

Proizvođač: DO-IT Organic, Barneveld, Nizozemska

Tvrtka koja povlači proizvod: Galleria Internazionale d.o.o., Zagreb

Potrošačima se savjetuje da pažljivo pogledaju oznaku serije i rok valjanosti na ambalaži jer se opoziv ne odnosi na sva pakiranja Nutrigold organske soje.

Utvrđena povećana prisutnost fosfonske kiseline

Prema obavijesti Državnog inspektorata, razlog opoziva jest povećana količina fosfonske kiseline utvrđena u proizvodu.

Zbog navedenog proizvod nije u skladu s europskim propisima o sigurnosti hrane, odnosno Uredbom Europske unije koja uređuje opća načela i zahtjeve zakonodavstva o hrani.

Tvrtka Galleria Internazionale d.o.o., sa sjedištem u Predavčevoj ulici 6 u Zagrebu, provodi povlačenje proizvoda iz predostrožnosti.

Povrat novca moguć i bez računa

Iz Tvornice zdrave hrane objavili su obavijest kupcima u kojoj potvrđuju opoziv te objašnjavaju kako mogu ostvariti povrat novca.

„Poštovani potrošači, obavještavamo vas da je u proizvodu utvrđena povećana prisutnost fosfonske kiseline. Proizvod povlačimo iz predostrožnosti i na zahtjev proizvođača”, naveli su.

Posebno su naglasili da kupci ne moraju imati sačuvan račun.

„Možete ga vratiti u bilo koju našu trgovinu, gdje ćemo vam vratiti novac, i bez računa”, poručili su iz Tvornice zdrave hrane.

Tvrtka se ujedno ispričala kupcima zbog neugodnosti, istaknuvši da su joj sigurnost proizvoda i povjerenje potrošača prioritet.

Što trebaju učiniti kupci?

Svi koji su kupili organsku soju Nutrigold u pakiranju od jednog kilograma trebali bi provjeriti nalazi li se na ambalaži oznaka LOT S25005 i rok valjanosti 25. 11. 2027.

Ako se podaci podudaraju, proizvod je obuhvaćen opozivom. Kupcima se preporučuje da ga ne konzumiraju, nego vrate u bilo koju trgovinu Tvornice zdrave hrane, gdje mogu ostvariti povrat novca bez predočenja računa.

Dodatne informacije dostupne su u službenim obavijestima Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu i Tvornice zdrave hrane.