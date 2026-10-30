Hitno se povlači prehrambeni proizvod s hrvatskog tržišta: Otkrivena opasna bakterija, građani upozoreni da ga ne konzumiraju

S hrvatskog tržišta povlači se prehrambeni proizvod zbog utvrđene prisutnosti bakterije iz roda Salmonella. Državni inspektorat Republike Hrvatske obavijestio je potrošače o opozivu proizvoda ARKAN Tahini od čistih sjemenki sezama, koji proizvodi egipatska tvrtka Arkana for Food Industries, izvijestila je Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH). Opoziv se odnosi na pakiranje od 400 grama, s brojem serije 257502493 i barkodom 6224008286721. Rok trajanja naveden na ambalaži je 30. prosinca 2027. godine.

Utvrđena prisutnost salmonele

Razlog povlačenja proizvoda je prisutnost bakterije iz roda Salmonella, zbog čega proizvod ne udovoljava propisanim zahtjevima sigurnosti hrane. "Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane", navodi se u obavijesti. Dobavljač proizvoda je talijanska tvrtka Fresh Tropical S.r.l. sa sjedištem u mjestu Marcallo con Casone.

Salmonela je bakterija koja može izazvati crijevnu infekciju, a najčešći simptomi uključuju proljev, bolove u trbuhu, povišenu tjelesnu temperaturu, mučninu i povraćanje. Posebno su osjetljiva mala djeca, starije osobe i osobe oslabljenog imuniteta. Potrošačima koji su kupili navedeni proizvod savjetuje se da ga ne konzumiraju. Važno je provjeriti podatke na ambalaži, osobito broj serije i rok trajanja, kako bi se utvrdilo je li riječ o proizvodu obuhvaćenom opozivom.