Hitno se povlači poznati mesni proizvod zbog opasne bakterije, provjerite imate li ga kod kuće

Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu jednog prehrambenog proizvoda zbog utvrđene povećane prisutnosti bakterije Listeria monocytogenes, koja može predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik.

Riječ je o proizvodu S-Budget dimljena rebra (vakumirano pakiranje), proizvođača Mesne industrije braća Pivac d.o.o., s oznakom Lot: 1B89HK i rokovima trajanja 16. kolovoza 2026. te 19. kolovoza 2026.

Iz Državnog inspektorata navode kako proizvod nije u skladu s mikrobiološkim kriterijima propisanima Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 o mikrobiološkim kriterijima za hranu, zbog čega je povučen iz prodaje.

Potrošačima koji su kupili navedeni proizvod preporučuje se da ga ne konzumiraju.

Listeria monocytogenes bakterija je koja uzrokuje listeriozu, bolest koja se prenosi hranom, a posebno može biti opasna za trudnice, novorođenčad, starije osobe i osobe oslabljenog imuniteta.

Bakterija može preživjeti i razmnožavati se na niskim temperaturama, uključujući one u hladnjaku. Simptomi zaraze najčešće uključuju povišenu tjelesnu temperaturu, bolove u mišićima, mučninu i druge probavne tegobe.