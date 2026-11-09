Hitno se povlači kuhinjski pribor iz popularnog trgovačkog lanca: Ako ga imate kod kuće, odmah ga prestanite koristiti!

Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu kuhinjskog pribora koji se prodavao u trgovinama KiK. U pojedinim dijelovima proizvoda utvrđena je prisutnost kemijskih spojeva koji mogu predstavljati rizik za zdravlje potrošača.

Kupci mogu vratiti proizvod i dobiti povrat novca. Iz trgovina popularnog trgovačkog lanca KiK povlači se set kuhinjskog pribora od pet dijelova zbog utvrđenog kemijskog rizika. O opozivu je potrošače obavijestio Državni inspektorat Republike Hrvatske, a građani koji su kupili sporni proizvod pozivaju se da ga odmah prestanu koristiti. Riječ je o setu koji sadrži kutlaču za juhu, dvije žlice, lopaticu za tavu i pjenjaču. Proizvod se prodavao po cijeni od 2,99 eura, a njegov broj artikla je 1213776 / P269878.

U dva dijela pribora pronađeni kemijski spojevi

Razlog povlačenja je prisutnost primarnih aromatskih amina (PAA), kemijskih spojeva koji mogu prijeći iz materijala kuhinjskog pribora u hranu tijekom pripreme i posluživanja obroka. Prema objavljenim informacijama, njihova prisutnost utvrđena je u lopatici za tavu i kutlači za juhu. Zbog mogućeg rizika za zdravlje odlučeno je da se cijeli set povuče s tržišta.

Iz KiK-a poručuju da svi kupci koji posjeduju navedeni set mogu proizvod vratiti u bilo koju njihovu trgovinu, gdje će im biti vraćen puni iznos kupoprodajne cijene. Također pozivaju građane da o opozivu obavijeste članove obitelji, prijatelje i druge osobe kojima su sporni pribor možda poklonili, posudili ili prodali. Za dodatna pitanja i informacije potrošači se mogu obratiti putem elektroničke pošte info-hrvatska@kik.hr.

Provjerite oznaku proizvoda

Proizvođač opozvanog seta je kineska tvrtka Ningbo Yawen International Trading Co. Ltd., dok je dobavljač njemačka tvrtka KiK Textilien und Non-Food GmbH. Na hrvatskom tržištu proizvod je distribuirala tvrtka KiK Textilien und Non-Food d.o.o. iz Zaprešića. Važno je naglasiti da se opoziv odnosi isključivo na set kuhinjskog pribora s oznakom 1213776 / P269878, a ne na ostale proizvode iz ponude ovog trgovačkog lanca.

Više informacija o opozivu dostupno je na službenim stranicama KiK-a.