Hitno se povlače proizvodi zbog moguće salmonele: Provjerite imate li ih kod kuće

Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu nekoliko prehrambenih proizvoda koji se prodaju u trgovinama dm-a i Müllera zbog moguće prisutnosti bakterije salmonele. Riječ je o određenim pakiranjima pinjola i mješavine sjemenki za salatu, a potrošačima se savjetuje da provjere rokove trajanja proizvoda koje imaju kod kuće.

Zbog sumnje na mikrobiološku neispravnost s hrvatskog tržišta povlači se proizvod „dmBio pinjoli, 60 g”, koji na tržište stavlja tvrtka dm-drogerie markt d.o.o. Hrvatska.

Kako je izvijestio Državni inspektorat, opoziv se odnosi isključivo na navedeni proizvod s rokovima trajanja od 31. svibnja 2027. do 2. srpnja 2027. godine.

Razlog povlačenja mogućnost je prisutnosti bakterije salmonele, koja može izazvati zdravstvene tegobe kod osoba koje konzumiraju kontaminiranu hranu.

Nadležne službe navode da proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002, kojom su utvrđena opća načela i uvjeti zakonodavstva o hrani te postupci povezani sa sigurnošću hrane.

Müller povlači još dva proizvoda

Zbog istog razloga, moguće prisutnosti salmonele, s polica Müllerovih trgovina povlače se još dva proizvoda robne marke Alnatura.

Riječ je o sljedećim proizvodima:

- Alnatura mješavina sjemenki za salatu, ekoproizvod, 100 g – rokovi trajanja od 31. svibnja 2027. do 2. srpnja 2027.

- Alnatura pinjoli, ekoproizvod, 60 g – rokovi trajanja od 3. lipnja 2027. do 13. srpnja 2027.

Opoziv se odnosi na proizvode s navedenim rokovima trajanja, a ne na sva pakiranja tih proizvoda koja se nalaze u prodaji.

Kupci koji su kupili spomenute proizvode mogu ih vratiti u bilo koju Müllerovu poslovnicu.

Što je salmonela i koji su simptomi zaraze?

Salmonela je bakterija koja može izazvati crijevnu infekciju, najčešće nakon konzumacije kontaminirane hrane.

Simptomi zaraze mogu uključivati proljev, bolove i grčeve u trbuhu, mučninu, povraćanje te povišenu tjelesnu temperaturu.

Posebno osjetljive skupine su mala djeca, starije osobe i osobe oslabljenog imuniteta, kod kojih infekcija može imati teži tijek.

Važno je naglasiti da opoziv zbog moguće prisutnosti salmonele ne znači nužno da je bakterija potvrđena u svakom pojedinom pakiranju, nego da postoji sigurnosni rizik zbog kojeg se provodi preventivno povlačenje.

Potrošačima se savjetuje provjera proizvoda

Građanima koji su kupili navedene proizvode preporučuje se da provjere naziv, gramažu i rok trajanja na pakiranju te da proizvode obuhvaćene opozivom ne konzumiraju.

Za proizvode kupljene u Mülleru omogućen je povrat u bilo kojoj poslovnici tog trgovačkog lanca.

Opoziv je proveden radi zaštite zdravlja potrošača i sprječavanja mogućih slučajeva zaraze salmonelom.