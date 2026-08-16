Hitno se povlače jagode iz poznatog trgovačkog lanca: U smrznutom proizvodu pronađen norovirus

Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je potrošače o opozivu smrznutih jagoda koje su se prodavale u trgovinama Kauflanda. Razlog povlačenja proizvoda s tržišta je utvrđena prisutnost norovirusa.

Riječ je o proizvodu K Classic Erntefrische Erdbeeren, odnosno brzo smrznutim svježe ubranim jagodama u pakiranju od 300 grama. Opoziv se odnosi na proizvod s oznakom GTIN 4337185826788 i rokom najbolje upotrijebiti do 10. veljače 2028. godine.

Provjerite podatke na pakiranju

Kako navode iz Državnog inspektorata, proizvod se povlači zbog utvrđenog norovirusa te nije u skladu s europskim propisima kojima se uređuju opća načela i uvjeti zakona o hrani i sigurnosti hrane. Proizvođač spornih smrznutih jagoda je ZUMDIECK GmbH iz Paderborna u Njemačkoj, dok je proizvod u Hrvatskoj u maloprodaji imao Kaufland Hrvatska k.d. iz Zagreba.

Iz Inspektorata naglašavaju kako se obavijest o opozivu odnosi isključivo na proizvod s navedenim podacima, zbog čega se potrošačima preporučuje da provjere oznaku i rok trajanja na pakiranju koje eventualno imaju kod kuće.