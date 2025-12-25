Hitno božićno pitanje iz Splita: "Što pokloniti ženi, a da se može kupiti na pumpi?"

Pitanje jednog korisnika na Redditu izazvalo je lavinu reakcija i humora, a objava je u kratkom vremenu privukla velik broj komentara i pozitivnih ocjena. Na podforumu r/Split, korisnik je postavio pitanje: „Šta poklonit ženi za Božić, a da se može kupit na pumpi? Hitno“, očito sugerirajući da je u posljednji trenutak u potrazi za božićnim poklonom.

Rasprava se ubrzo pretvorila u niz duhovitih i ironičnih odgovora. Jedan od najpopularnijih komentara glasio je: „Šta si sazna prije 30 min da imaš ženu?“, što je izazvalo brojne reakcije drugih korisnika. Na to se nadovezao još jedan komentar pitanjem: „Ili da je Božić?“, dok je treći korisnik kratko zaključio: „Muž slučaj.“

Cijela rasprava popraćena je nizom emotivnih reakcija i smijeha, a objava je u samo nekoliko sati prikupila velik broj komentara i glasova, što pokazuje koliko su ovakve svakodnevne, pomalo kaotične situacije prepoznatljive širokom krugu ljudi.