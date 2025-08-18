Hitnjaci žestoko odgovorili Peternelu: "Sjediš u saboru i za dom si spreman, a ne poznaješ protokole"

Saborski zastupnik Igor Peternel (DOMiNO) na Facebooku je objavio fotografiju tijela preminule žene na Pašmanu, za koje tvrdi da je tamo "ležala nekoliko sati" i "da su joj po tijelu hodali mravi". Njegova objava podigla je buru na društvenim mrežama, a ubrzo se oglasila i zadarska policija koja je demantirala njegove navode.

Nakon što je na Facebooku ‘razapeo‘ ekipu Hitne pomoći, Peternelu je stigao i njihov odgovor. Naime, na stranici Hitna uživo 194, koja okuplja ‘hitnjake‘ i njihove podupiratelje, žestoko su ga napali.

- Sjediš u saboru za DOM SI SPREMAN A NE POZNAJEŠ PROTOKOLE !!!!!

- Pa koja je veza između ovog događaja i tog pozdrava??!!

- Prodavač magle i demagogije, kao i Penava

- Hitna vozi žive. Ove druge voze pogrebnici

- Za dom spremni ne vidim poveznicu..., stoji, među ostalim, u komentarima.