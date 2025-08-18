Close Menu

Hitnjaci žestoko odgovorili Peternelu: "Sjediš u saboru i za dom si spreman, a ne poznaješ protokole"

Razapeo je ekipu Hitne zbog tijela mrtve žene

Saborski zastupnik Igor Peternel (DOMiNO) na Facebooku je objavio fotografiju tijela preminule žene na Pašmanu, za koje tvrdi da je tamo "ležala nekoliko sati" i "da su joj po tijelu hodali mravi". Njegova objava podigla je buru na društvenim mrežama, a ubrzo se oglasila i zadarska policija koja je demantirala njegove navode.

Peternel: "Hitna je leš Njemice na Pašmanu ostavila na cesti, tamo je bio satima"

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Nakon što je na Facebooku ‘razapeo‘ ekipu Hitne pomoći, Peternelu je stigao i njihov odgovor. Naime, na stranici Hitna uživo 194, koja okuplja ‘hitnjake‘ i njihove podupiratelje, žestoko su ga napali.

- Sjediš u saboru za DOM SI SPREMAN A NE POZNAJEŠ PROTOKOLE !!!!!

- Pa koja je veza između ovog događaja i tog pozdrava??!!

- Prodavač magle i demagogije, kao i Penava

- Hitna vozi žive. Ove druge voze pogrebnici

- Za dom spremni ne vidim poveznicu..., stoji, među ostalim, u komentarima.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
1
Laž
0
Sad
0
Mad
0