Hitna medicinska služba na području Dalmacije uskoro bi mogla dobiti značajno pojačanje u opremi. Prema objavljenoj dokumentaciji, Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije pokrenuo je postupak nabave medicinskih uređaja procijenjene vrijednosti 188.000 eura bez PDV-a, a riječ je o jednoj od važnijih ovogodišnjih investicija u svakodnevni rad hitnih timova.

Ukupno se kroz pet grupa nabave planira kupiti 21 automatski vanjski defibrilator s ormarićem, 20 električnih aspiratora, jedan transportni respirator, 10 EKG uređaja i 30 prijenosnih infuzijskih pumpi. Kada se sve zbroji, riječ je o 82 uređaja, pri čemu posebnu pažnju privlače defibrilatori, jer upravo takva oprema u kritičnim trenucima može odlučivati o ishodu spašavanja života.

Defibrilatori u prvom planu

U javnosti će se zasigurno najviše govoriti o defibrilatorima, i to s razlogom. Automatski vanjski defibrilatori koriste se kod iznenadnog srčanog zastoja, a njihova brza dostupnost može biti presudna dok medicinski tim ne stigne na lokaciju. U dokumentaciji je navedeno da se nabavlja 21 uređaj s pripadajućim ormarićima, a procijenjena vrijednost te stavke iznosi 60.000 eura bez PDV-a.

Ostala oprema također je važna za svakodnevni rad hitne pomoći. Električni aspiratori koriste se za održavanje prohodnosti dišnih puteva, transportni respirator za zbrinjavanje pacijenata tijekom prijevoza, EKG uređaji za dijagnostiku srčanih tegoba, a infuzijske pumpe za precizno doziranje terapije. Riječ je, dakle, o opremi koja ne služi samo za izvanredne situacije, nego i za redoviti, zahtjevni rad izvanbolničke hitne medicine.

Rok istječe početkom prosinca

Ponude zainteresiranih ponuditelja primaju se do 4. prosinca u 11 sati, nakon čega slijedi pregled i odabir najpovoljnije ponude. Iako sama objava nabave otkriva što se kupuje i koliko je procijenjena vrijednost opreme, jedno od najvažnijih pitanja za javnost tek treba dobiti jasan odgovor – gdje će uređaji biti raspoređeni.

Hoće li se dio opreme rasporediti po ispostavama, vozilima i timovima na terenu, ili će dio defibrilatora biti postavljen na mjesta dostupna građanima, zasad nije poznato. Upravo bi raspored novih uređaja mogao biti i najvažniji podatak za stanovnike manjih sredina, otoka i prometno udaljenijih naselja.

Važna investicija za sigurnost pacijenata

Ovakve nabave obično ne izazivaju veliku pažnju kao kapitalni projekti, ali njihov učinak može biti daleko konkretniji i neposredniji. Kada se govori o hitnoj pomoći, građane najviše zanima koliko brzo ekipa može doći, ali jednako je važno i s kakvom opremom dolazi.

Ako se postupak uspješno dovrši, Splitsko-dalmatinska županija dobit će moderniziraniji dio opreme za hitnu medicinu, što dugoročno može unaprijediti kvalitetu zbrinjavanja pacijenata na cijelom području županije. Posebno je važno da takva oprema bude ravnomjerno dostupna, a ne koncentrirana samo u najvećim urbanim sredinama.

JESTE LI ZNALI? Automatski vanjski defibrilator osmišljen je tako da ga, uz osnovne upute, može koristiti i osoba koja nije zdravstveni djelatnik. Upravo zato mnogi gradovi i ustanove u Europi posljednjih godina šire mrežu javno dostupnih defibrilatora.