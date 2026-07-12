Hitna imala pune ruke posla na drugoj večeri Ultre: Evo koliko je bilo intervencija

Druga večer festivala Ultra Europe protekla je uz niz intervencija hitne medicinske službe. Liječnički timovi tijekom noći pružili su pomoć u ukupno 32 slučaja, a pet osoba zbog težine zdravstvenog stanja ili ozljeda prevezeno je na daljnju bolničku obradu.

Zbog prekomjerne konzumacije alkohola na internom prijemu završila je jedna osoba. Na hitni kirurški prijem prevezene su tri osobe koje su ozljede zadobile nakon pada.



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Većina preostalih intervencija odnosila se na različita bolna stanja i lakše ozljede koje su medicinski timovi zbrinuli na licu mjesta, bez potrebe za dodatnim bolničkim liječenjem.

Tijekom večeri liječničku pomoć zbog pretjerane konzumacije alkohola zatražilo je ukupno sedam posjetitelja, no samo je jedna osoba zahtijevala bolničko zbrinjavanje.