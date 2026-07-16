HITAN APEL IZ VK JADRAN Otac mladog svjetskog prvaka u komi, obitelj prikuplja novac za prijevoz u Hrvatsku

Vaterpolski klub Jadran uputio je apel za pomoć obitelji mladog vaterpolista Mihaela Mladinea, juniora splitskog kluba i novog člana seniorske momčadi, čiji je otac Ante doživio moždani udar tijekom boravka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Ante Mladineo trenutačno se nalazi u komi, a obitelj prikuplja sredstva kako bi mu omogućila hitan medicinski prijevoz u Hrvatsku i nastavak liječenja.
Mihael je nedavno postao svjetski prvak
Mihael Mladineo nedavno je s hrvatskom reprezentacijom do 18 godina osvojio naslov svjetskog prvaka na natjecanju održanom u Portugalu.
Umjesto slavlja zbog velikog sportskog uspjeha, njegova se obitelj sada suočava s iznimno teškim životnim okolnostima.
"Pozivamo sve koji su u mogućnosti da pomognu, sukladno svojim mogućnostima. Svaka donacija, kao i svaka podijeljena objava, znači puno obitelji u ovim teškim trenucima", poručili su iz VK Jadran.
Objavljeni podaci za uplatu
Svi koji žele pomoći novčanom donacijom sredstva mogu uplatiti na sljedeći račun:
Primatelj: Frane Mladineo
IBAN: HR26 2402 0063 2137 5457 5
SWIFT/BIC: ESBCHR22
Uplatu je moguće izvršiti i skeniranjem koda objavljenog uz apel kluba.
"Svaka pomoć i podijeljena objava znače mnogo"
Iz Jadrana su Mihaelu, njegovoj obitelji, a posebno njegovu ocu Anti, poželjeli mnogo snage i uspješan oporavak.
"Hvala svima na pomoći i podršci", zaključili su iz splitskog kluba.