HITAN APEL IZ VK JADRAN Otac mladog svjetskog prvaka u komi, obitelj prikuplja novac za prijevoz u Hrvatsku

Vaterpolski klub Jadran uputio je apel za pomoć obitelji mladog vaterpolista Mihaela Mladinea, juniora splitskog kluba i novog člana seniorske momčadi, čiji je otac Ante doživio moždani udar tijekom boravka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Ante Mladineo trenutačno se nalazi u komi, a obitelj prikuplja sredstva kako bi mu omogućila hitan medicinski prijevoz u Hrvatsku i nastavak liječenja.

Mihael je nedavno postao svjetski prvak

Mihael Mladineo nedavno je s hrvatskom reprezentacijom do 18 godina osvojio naslov svjetskog prvaka na natjecanju održanom u Portugalu.

Umjesto slavlja zbog velikog sportskog uspjeha, njegova se obitelj sada suočava s iznimno teškim životnim okolnostima.

"Pozivamo sve koji su u mogućnosti da pomognu, sukladno svojim mogućnostima. Svaka donacija, kao i svaka podijeljena objava, znači puno obitelji u ovim teškim trenucima", poručili su iz VK Jadran.

Objavljeni podaci za uplatu Svi koji žele pomoći novčanom donacijom sredstva mogu uplatiti na sljedeći račun: Primatelj: Frane Mladineo IBAN: HR26 2402 0063 2137 5457 5 SWIFT/BIC: ESBCHR22 Uplatu je moguće izvršiti i skeniranjem koda objavljenog uz apel kluba.

"Svaka pomoć i podijeljena objava znače mnogo"

Iz Jadrana su Mihaelu, njegovoj obitelji, a posebno njegovu ocu Anti, poželjeli mnogo snage i uspješan oporavak.

"Hvala svima na pomoći i podršci", zaključili su iz splitskog kluba.