Hit star gotovo 40 godina postao himna studentske pobjede u Srbiji

Pjesma „Lijte kiše“, koju je srpska pjevačica Zorica Marković objavila davne 1988. godine, ponovno je privukla pozornost javnosti, ali ovoga puta zbog političkih događaja u Srbiji. Nekadašnji ljubavni hit studenti su pretvorili u simbol svojih okupljanja i izborne pobjede, promijenivši dio poznatog refrena.

Umjesto stihova koji govore o ljubavnom rastanku, na studentskim skupovima odjekivala je poruka „Vučić ode“. Tako je pjesma koja je gotovo četiri desetljeća bila dio zabava i veselja dobila sasvim novo značenje.

Snimke studentskih okupljanja, na kojima okupljeni pjevaju izmijenjenu verziju hita, proširile su se društvenim mrežama tijekom kampanje za izvanredne parlamentarne izbore održane 25. listopada.

Prema navodima iz izvornog teksta, na izborima je pobijedila Studentska lista, dok je Aleksandar Vučić priznao poraz.

Od ljubavne pjesme do političke poruke

Iako je danas mnogi povezuju s političkim događajima, „Lijte kiše“ izvorno nema nikakve veze s politikom.

Zorica Marković snimila ju je 1988. godine, a objavljena je na istoimenom albumu u izdanju Jugotona. Autorica teksta je Marina Tucaković, jedna od najpoznatijih autorica pjesama na regionalnoj glazbenoj sceni.

U središtu pjesme nalazi se ljubavna priča o ženi koja promatra svadbu muškarca kojeg voli. Dok se pod njezinim prozorom okupljaju svatovi, ona se suočava sa spoznajom da je izgubila voljenu osobu.

Upravo je motiv odlaska, koji u izvorniku označava kraj ljubavne veze, studentima poslužio kao osnova za političku poruku.

Gotovo 40 godina nakon objave pjesma je tako dobila novu publiku i novu ulogu. Refren koji se nekada pjevao zbog ljubavnih jada sada se čuje kao izraz političkog raspoloženja dijela građana Srbije.