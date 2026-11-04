Hit-predstava Marijane Mikulić stiže u Imotski: Gotovo 25.000 gledatelja prepoznalo se u njezinoj životnoj priči

Nakon više od 50 izvedbi i gotovo 25.000 gledatelja diljem Hrvatske, hit-monodrama "MARE #ženamajkaglumica" poznate glumice Marijane Mikulić stiže u Imotski. Predstava koja kroz humor, emocije i svakodnevne životne situacije progovara o majčinstvu, braku, poslu i izazovima suvremene žene bit će izvedena u petak, 27. studenoga, s početkom u 20 sati u Gradskom kinu Imotski. Predstava je dosad ostvarila zapažen uspjeh diljem Hrvatske. Iza nje je osam rasprodanih izvedbi u Splitu, čak 18 rasprodanih termina u zagrebačkoj Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, kao i nastupi pred ispunjenim dvoranama u Osijeku, Slavonskom Brodu, Požegi, Rijeci, Puli, Zadru, Metkoviću, Dubrovniku i brojnim drugim gradovima.

Priča u kojoj se prepoznaju mnoge žene, ali i muškarci

U središtu monodrame nalazi se žena koja pokušava uskladiti različite životne uloge – majke, supruge, kćeri, prijateljice i glumice. Pritom nastoji pronaći vrijeme za sebe, vlastite želje i potrebe, koje nerijetko ostaju na posljednjem mjestu. Marijana Mikulić na pozornicu donosi iskustva iz vlastitog života, otvoreno govoreći o braku, roditeljstvu i glumačkoj karijeri, ali i svakodnevnim izazovima koje donosi pokušaj da sve obveze stanu u samo 24 sata. Partnerski odnosi, majčinstvo, profesionalne obveze, očekivanja okoline, kompromisi i osjećaj krivnje samo su neke od tema koje predstava otvara. Kroz humor i samoironiju glumica prikazuje situacije u kojima se mnogi mogu prepoznati. Iako predstava polazi od njezina osobnog iskustva, priča nadilazi autobiografske okvire. Osim žena i majki, među publikom je sve više muškaraca koji u pojedinim scenama prepoznaju svoje partnerice, supruge i majke, ali i vlastite svakodnevne odnose.

"U jednom trenutku čini se da se sve ruši, a već u sljedećem pronađemo razlog za smijeh"

Govoreći o predstavi, Marijana Mikulić ističe kako joj je od samog početka bilo važno da publika u njezinoj priči pronađe dio vlastitog života. "Na pozornici iznosim priču koja polazi od mog života, ali ona vrlo brzo prestaje biti samo moja. Brak, djeca, posao, roditeljstvo, osjećaj da smo se u svim obavezama negdje izgubili i stalni pokušaj da budemo dobri svima oko sebe iskustva su s kojima živi mnogo ljudi. Zato mi je važno da u predstavi postoji humor, baš kao i u životu – u jednom trenutku čini se da se sve ruši, a već u sljedećem pronađemo razlog za smijeh. Nisam željela da publika samo promatra moje probleme, nego da u njima prepozna dio vlastitog života, nasmije se, možda pusti i koju suzu te iz dvorane izađe barem malo rasterećenija", istaknula je Mikulić. Predstava pritom ne pokušava ponuditi jednostavan odgovor na pitanje kako savršeno uskladiti privatni i poslovni život. Umjesto toga, kroz niz prepoznatljivih situacija pokazuje koliko svakodnevica može biti kaotična, iscrpljujuća i nepredvidiva, ali istodobno i duhovita.

Marijana Mikulić sudjelovat će i na konferenciji u Imotskom

Osim kazališne izvedbe, Marijana Mikulić u Imotskom će sudjelovati i na konferenciji O SVOM POSLU 2026, koja će se održati u subotu, 28. studenoga, u Kino dvorani Imotski. U razgovoru s voditeljicom Anamarijom Grabovac govorit će na temu "Može li se od svoje priče živjeti?", osvrćući se na vlastito iskustvo pretvaranja osobne životne priče u uspješan kazališni projekt. Konferencija je namijenjena poduzetnicima iz Hrvatske i Hercegovine, a tijekom cjelodnevnog programa predviđeno je sudjelovanje 15 govornika.

Ulaznice za izvedbu monodrame "MARE #ženamajkaglumica", koja će se održati 27. studenoga u 20 sati u Gradskom kinu Imotski, dostupne su putem sustava Entrio. Na istom mjestu mogu se kupiti i ulaznice za konferenciju O SVOM POSLU 2026.