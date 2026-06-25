Hit navijač BiH otkrio nam je svoju životnu priču: "Otac mi je nestao u ratu, u SAD sam stigao s mamom kao izbjeglica"

Navijači Bosne i Hercegovine sinoć su slavili do dugo u noć, a posebno radosni bili su oni u dijaspori koji su u Seattleu gledali ogled BiH i Katara. Internet je od jutros prepun izjava i dojmova navijača, a jedan tip je noćas postao apsolutna zvijezda interneta.

Amir Pašić s novinarima je podijelio da od ožujka nije imao niti jedan loš dan i svojom se izjavom o prekidu s curom zakucao u navijačke zvijezde prvenstva.

"Ja nisam imao loš dan od 26. ožujka. Tada smo potukli Wales, a tjedan dana kasnije pobijedili smo Italiju. Kunem ti se Bogom, brate, svaki dan pijem kavu sa svojim dečkima, piće... Moja cura s kojom sam bio šest i pol godina me je ostavila (fališ mi, malo)... Ali, kažem vam... Nijednog lošeg dana. Nogirala me je dan nakon utakmice s Walesom i od tada je svaki dan bio dobar. Izabrala je savršeno vrijeme da me ostavi...", uzbuđeno je pričao Amir novinaru.

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Amir je u Ameriku došao kao izbjeglica. Danas je uspješan nogometni trener

Stotine tisuća ljudi pogledale su urnebesnu izjavu navijača BiH, a video se od noćas munjevito širi društvenim mrežama. Amira već nazivaju najduhovitijim navijačem ovog prvenstva.

No, u životu Amira Pašića, najduhovitijeg navijača BiH kojeg smo vidjeli na TV-u, ništa nije bilo zabavno. U SAD je, kao i tisuće drugih, došao za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini.

Kako je rekao u razgovoru za Dalmaciju Danas, rođen je u Kotor Varoši te je za vrijeme rata u BiH s majkom, sestrom i bratom došao u Ameriku. Njegov otac je, kaže nam Amir, nestao tijekom rata. Majka mu je umrla 2017. godine.

Najvrijednije što Amir nosi iz svoje domovine je iskonski bosanski humor koji ga je noćas vinuo u internet zvijezde. Amir je proteklih desetljeća u Americi čuvao identitet pa maternji jezik govori fantastično.

"Naučio sam jezik jer sam ga govorio kod kuće, ali i zahvaljujući reprezentaciji. Pratim ih otkad znam za sebe, čitam sve o Zmajevima, slušam intervjue...", govori Amir koji je i sam bio nogometaš, a danas je uspješan nogometni trener fakultetskog tima.

Reprezentaciju BiH posljednjih mjeseci prati u stopu, kako na Svjetskom prvenstvu tako i na kvalifikacijama u Europi.

Dijaspora BiH u SAD-u i Kanadi je ogromna

Svjetsko prvenstvo koje se ove godine održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku još je jednom pokazalo koliku ulogu za Bosnu i Hercegovinu ima njezina dijaspora. Procjenjuje se da u SAD-u živi oko 350.000 ljudi podrijetlom iz Bosne i Hercegovine, dok ih u Kanadi živi između 40.000 i 50.000. Većina ih je u Sjevernu Ameriku stigla tijekom i nakon rata 1990-ih, a danas predstavljaju jednu od najorganiziranijih i najbrojnijih zajednica bosanskohercegovačkih iseljenika izvan Europe.

Upravo zahvaljujući njima reprezentacija Bosne i Hercegovine na ovom je prvenstvu u Torontu, Los Angelesu i Seattleu imala potporu kakvu rijetko koja europska reprezentacija može očekivati daleko od svoje domovine.

Posebno se ističe St. Louis, u kojem živi između 60.000 i 70.000 Bosanaca i Hercegovaca, zbog čega ga mnogi nazivaju najvećim "bosanskim gradom" izvan Europe. Tisuće navijača iz američkih i kanadskih gradova stigle su na utakmice reprezentacije, pretvarajući tribine u atmosferu nalik domaćem terenu i još jednom potvrdivši koliko je dijaspora važan dio identiteta bosanskohercegovačke reprezentacije.

Utakmicu šesnaestine finala BiH će igrati protiv SAD-a u San Franciscu 2. srpnja ove godine. Ne sumnjamo da će stadion biti prepun navijača, emocija i sudbina koje su ih dovele na američko tlo.