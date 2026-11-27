Kažu da ljubav nema pravila, ali kad ljubavnica sazna za curu, cura za ženu, a žena za obje, ni tri viskija odjednom neće biti dovoljna.

Upravo je to zaplet nove pjesme "Tri viskija" u kojem popularni glazbeni dvojac Matko i Brane u svom prepoznatljivom, duhovitom stilu pjevaju o pohotnom, nevjernom suprugu kojem se pažljivo skrivane ljubavne veze odjednom raspletu. Tada nastaje cirkus.

Zabavnim Splićanima u spotu se pridružio Mijo Kevo, glumac iz aktualne serije "Kumovi" koji je svojom upečatljivom ulogom dodatno začinio ovu ljubavnu zavrzlamu bez 'happy enda' što je pjesmu preko noći učinilo hitom na zapaljenim društvenim mrežama. Jesu li tri viskija dovoljna za smirit' živce ili je boca tek početak? Njihova nova pjesma slikovito dočarava vrlo izglednu ljubavnu 'tronevjeru' kad istina izađe na vidjelo.

"Ovo je priča o bračnim i predbračnim tegobama, o onim situacijama kada čovjek još bira s kim će se upropastiti. Pjesmu sam napisao prije dvije godine, ali u početku nisam bio sasvim siguran u nju pa sam je pustio našem apotekaru za tekst Neni Ninčeviću. Ispostavilo se da je upravo ta pjesma svima odmah ušla u uho, pa i njemu. Svaki izvođač traži pjesmu koja mu leži, a mi se bavimo čistom zabavom, bez primjesa velike mudrosti. Želimo da se ljudi uz naše pjesme opuste, zabave i dobro provedu," poručuje Brane.

Matko i Brane, odnosno Matko Sinovčić i Branimir Kopitović, glazbeni su tandem koji zajedno nastupa još od 1995. godine. Njihova priča počela je sasvim spontano, i to na prvoj godini fakulteta, kada su jednog sunčanog dana odlučili preskočiti predavanje i uz kavu došli na ideju da bi mogli zajedno nešto zaraditi svirajući. Tako je nastao Duo Vrtuljak, koji je nakon otprilike godinu dana dobio ime po kojem ih danas poznaje publika – Matko i Brane. Od tada su prošli tisuće kilometara, odsvirali brojne koncerte, svadbe, fešte i maturalne zabave te izgradili reputaciju dvojca koji zna podići atmosferu gdje god se pojavi. Kraj godine dočekuju s dvadesetak nastupa. Staru godinu ispratit će na splitskoj Rivi, a novu dočekati u Supetru na Braču. Prvog siječnja očekuje ih tradicionalna repriza dočeka na solinskoj Gradini.

A kako njihove partnerice gledaju na česta izbivanja iz kuće i brojne nastupe na kojima susreću mnoštvo dotjeranih i zgodnih žena? "One mole Boga da smo što manje doma", kroz smijeh poručuju.

"Planovi za budućnost su nam preživjeti! Sad nam slijedi pravo iskrcavanje u Normandiji jer do 3. siječnja 2027. imamo dvadesetak nastupa, a pojedinih dana čekaju nas i dvije ili tri svirke u danu. U ovo slavljeničko vrijeme kad se, po običaju, puno pije, ljudima bih poručio da se ljube i vole, ali da ne kompliciraju. Ako već imate ženu, ljubavnicu i curu, naručite tri viskija. Kasnije će sve biti bolje, zaključuje Matko.