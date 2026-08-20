Hit-komedija stiže pred splitsku publiku: Bivši muž izlazi iz zatvora i useljava bivšoj ženi i njezinu sadašnjem suprugu

Teatar Gavran po prvi put stiže na Teatar uz more s komedijom "Papučari", a publiku 26. kolovoza u 20:30 sati očekuje večer ispunjena smijehom, neočekivanim obratima i potpuno suludom životnom situacijom.

U glavnim ulogama su Kristina Krepela, Jakov Gavran i Vedran Komerički, koji će splitsku publiku povesti u priču u kojoj dosadna svakodnevnica u sekundi prerasta u – komediju života.

Što napraviti kada vam se na vratima nenadano pojavi bivši suprug? I to bivši suprug koji je upravo izašao iz zatvora! Sada nema kamo otići, pa ... zašto ne bi uselio u stan svoje bivše žene i njezina sadašnjeg muža?

Tako se u jednom malom stanu odjednom nađu bivši suprug, sadašnji suprug i žena koja je istovremeno bivša i sadašnja supruga. Koliko će im dana ili minuta trebati dok situacija potpuno ne izmakne kontroli?

Odgovor će publika doznati na Teatru uz more, a sudeći prema zapletu, jasno je da će smijeha biti napretek.

„Papučari” nas ujedno vode bliže samom kraju ljetne sezone Teatra uz more, koja će završiti još jednom kazališnom poslasticom – romantičnom komedijom „Dogodine u isto vrijeme” 3. rujna u 20:30 sati.

Kultnu komediju Bernarda Sladea, koja je od svojih prvih izvedbi postala jedna od najpopularnijih kazališnih komedija, u Splitu izvode Anka Gaćeša Kostić, nagrađivana kazališna i filmska glumica, i Ivan Mihailović, glumački partner koji je srca splitske publike već osvojio predstavom „Teško je reći zbogom”.

„Dogodine u isto vrijeme” romantična je i duhovita priča o ljubavi i vremenu – odnosno o tome kako se ta dva pojma za njezine protagoniste nikako ne uspijevaju susresti. Dok Doris i George tragaju za mitom o idealnoj drugoj polovici, predstava otvara pitanje što zapravo ne vide pred sobom. Je li ljubavna sreća vatromet koji nas mora oboriti s nogu ili taj vatromet postoji samo dok je sve dobro čuvana tajna?

Predstava će s publikom preispitati osjećaje, životne izbore, brak, prijateljstva, želje i tajne, donoseći emotivnu kazališnu večer uz pregršt smijeha i poneku suzu.

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260

ONLINE na www.teataruzmore.com i www.entrio.hr

knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

Ghetaldus i Tisak media (City Center)

blagajna u Lori (1h prije izvedbe)