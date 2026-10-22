Hit komedija "Solo u dvoje" osvojila zagrebačku publiku, a već sutra stiže u Split: Filip Detelić briljira u čak pet uloga

Zagrebačka premijera komedije "Solo u dvoje" održana je u srijedu navečer u prepunom kinu SC, gdje je publika s oduševljenjem dočekala novu predstavu B GLAD Produkcije. Nakon uspješnog zagrebačkog predstavljanja, ova duhovita priča o ljubavi, odnosima i potrazi za srećom već u petak, 23. listopada, stiže pred splitsku publiku u Loru.

Predstava je izazvala odlične reakcije publike, a posebnu pozornost privukle su glumačke izvedbe Ane Uršule Najev, Petre Kraljev i Filipa Detelića. Upravo Detelić u predstavi utjelovljuje čak pet različitih likova, neprestano mijenjajući osobnosti i karaktere te dodatno podižući komični ritam predstave. Uspjeh ove kazališne komedije potvrđen je i nagradom za najbolju predstavu na 4. ZAKAJfestu u Zaboku, čime je glumačka ekipa dobila još jedno priznanje za svoj rad.

Ljubav, razvodi i životni problemi kroz 80 minuta smijeha

U središtu radnje nalazi se Valerija, suvremena plesačica koja nakon raspada braka pokušava pronaći novi životni smjer. U tome joj pomaže susjeda Danijela, uspješna autorica knjiga za samopomoć i životna savjetnica koja drugima uvijek zna ponuditi pravi savjet, ali se istodobno teško nosi s vlastitim problemima.

Situacija se dodatno zapliće nakon neočekivanog susreta s poštarom, koji pokreće niz komičnih obrata i nepredvidivih događaja. Tijekom 80 minuta predstava kroz humor i prepoznatljive životne situacije progovara o ljubavi, muško-ženskim odnosima, usamljenosti i potrazi za srećom. Posebno se pritom ističe pitanje koliko često drugima dijelimo savjete koje sami ne uspijevamo primijeniti.

Tekst predstave potpisuje Igor Weidlich, dok je za režiju zaslužan Borko Perić.

Poznata lica na zagrebačkoj premijeri

Zagrebačku premijeru podržala su i brojna poznata lica iz javnog i umjetničkog života. Među uzvanicima su bili Ana Maras, Bojan Jambrošić, Manuela Svorcan, Petra Kurtela, Adam Končić i Nevena Vukes, koji su uživali u večeri ispunjenoj smijehom i glumačkom energijom.

Nakon Zagreba na redu su Split i Šibenik

Nakon uspješne zagrebačke premijere, "Solo u dvoje" nastavlja gostovanja po Hrvatskoj. Već u petak, 23. listopada, predstava stiže u splitsku Loru, dok će je šibenska publika imati priliku pogledati 27. listopada. Sudeći prema reakcijama zagrebačke publike, gledatelje u Dalmaciji očekuje dinamična kazališna večer ispunjena humorom, neočekivanim obratima i situacijama u kojima će mnogi prepoznati vlastite ljubavne i životne probleme.