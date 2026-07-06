Hit komedija "Rulet" stiže u Dugopolje: Ulaz za publiku je slobodan

Ljeto je u punom jeku, a bogat program Dugopoljskog kulturnog ljeta ovog tjedna donosi pravo kazališno osvježenje. U četvrtak, 9. srpnja, u Domu kulture Dugopolje bit će izvedena hit komedija "Rulet" B GLAD Produkcije. Predstava počinje u 20 sati, a ulaz za sve posjetitelje je slobodan.

Četiri žene i život kao igra ruleta

Publiku očekuje duhovita priča o četiri naizgled različite žene koje se, unatoč razlikama, susreću s istim životnim izazovima – prihvaćanjem karata koje im je život podijelio. Kroz humor i prepoznatljive životne situacije, "Rulet" pokazuje da je život, baš poput istoimene igre, prepun iznenađenja, neizvjesnosti i obrata, ali upravo se u tome krije njegova posebna čar.

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Poznata glumačka postava

U predstavi nastupaju Jagoda Kumrić / Anica Kontić, Ana Uršula Najev, Petra Kraljev i Nika Barišić.

Autorica teksta je Petra Kraljev, dok režiju potpisuju Jagoda Kumrić, Ana Uršula Najev, Petra Kraljev i Nika Barišić.

Organizatori pozivaju publiku da ne propusti ovu hit komediju koja u Dugopolje stiže u četvrtak, 9. srpnja 2026. godine, s početkom u 20 sati, u Domu kulture Dugopolje.