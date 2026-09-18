HIT KLUB IZ DALMACIJE Šunjić otkrio velike planove pločanskog Jadrana: Novo igralište, fan shop i borba za vrh

Kada se posljednjih godina govori o lijepim nogometnim pričama u Dalmaciji, ona iz Ploča sve ozbiljnije zaslužuje svoje mjesto pri samom vrhu. NK Jadran Luka Ploče napravio je povijesni iskorak i danas igra SuperSport Prvu NL, drugi rang hrvatskog nogometa. Za klub iz relativno maloga grada riječ je o velikom sportskom rezultatu, ali ono što se posljednjih mjeseci događa na Jadranovu pokazuje kako ambicije Pločana ne završavaju samo na rezultatu prve momčadi.

Uređuje se stadion, jača omladinska škola, formirana je veteranska momčad, razvija se organizacija kluba, a Jadran nakon prvih pet kola nove sezone zauzima peto mjesto prvenstvene ljestvice. Predsjednik kluba Dario Šunjić naglašava kako je važno krenuti od činjenice da Jadran nije preuzeo kao klub opterećen problemima.

"Klub sam preuzeo u vrlo dobrom stanju, bez repova i kostura iz ormara"

Šunjić ističe kako je Jadran već imao dobre temelje, a nova uprava odlučila je pokušati napraviti dodatni iskorak.

"Klub sam preuzeo u vrlo dobrom stanju, bez repova i kostura iz ormara. Odlučili smo pokušati izboriti viši rang jer smo znali da će to povući klub naprijed na svim razinama", kaže Šunjić. Pokazalo se da je takva odluka pokrenula mnogo širu priču od samog plasmana prve momčadi. U relativno kratkom razdoblju Jadran je izborio ulazak u SuperSport Prvu NL, uredio stadion, oformio veteransku momčad, a velik napredak napravljen je i u omladinskom pogonu. Pioniri i mlađi pioniri izborili su plasman u Prvu dalmatinsku ligu, dok su u ostalim kategorijama omladinske škole također zabilježeni vrlo dobri rezultati.

Klub je tako praktički istodobno počeo rasti na nekoliko razina.

Povijesni plasman u viši rang donio je i potpuno nove zahtjeve. Šunjić ne želi preskakati stepenice i jasno ističe što je u ovoj sezoni najvažnije. "Primarni cilj je stabilizacija i što je prije moguće izboriti ostanak u ovoj ligi. Međutim, poznavajući našeg trenera i njegov stručni stožer, siguran sam da se oni neće zadovoljiti samo time i da će napraviti sve kako bismo se borili za najviša mjesta na tablici", govori predsjednik Jadrana.

Početak sezone daje razloga za zadovoljstvo. Nakon prvih pet kola Pločani zauzimaju peto mjesto na ljestvici i pokazuju kako u viši rang nisu došli samo sudjelovati. "Liga je vrlo izjednačena. Odlučuju nijanse i koncentracija mora trajati cijelu utakmicu. Pokazali smo da možemo igrati i nadigravati se s momčadima na ovoj razini", kaže Šunjić.

Mišo Krstičević puno je više od čovjeka koji vodi prvu momčad

Jedno od ključnih imena cijele priče je Mišo Krstičević. Iskusni trener preuzeo je momčad u završnici prošle sezone i odveo Jadran do najvećeg uspjeha u klupskoj povijesti. No njegova uloga, objašnjava Šunjić, ne završava samo na treninzima i utakmicama. Krstičević je aktivno sudjelovao u poslovima oko uređenja stadiona i razvoja kluba, a predsjednik posebno naglašava njegovu radnu etiku, energiju i odnos prema Jadranu.

"Mišo je izvrstan radnik i čovjek koji se daje za klub. Aktivno je sudjelovao u svim radovima koje smo imali, a njegova energija i ljubav prema Jadranu vide se svakoga dana. Uz to, odabrao je odličan stručni stožer i možemo biti jako zadovoljni ljudima koji vode našu momčad", kaže Šunjić. Krstičević sudjeluje i u sportskom planiranju, razgovorima o igračkom kadru i stvaranju momčadi koja bi se dugoročno trebala stabilizirati u ovom rangu.

Ranije je bilo puno teže dovoditi igrače, danas se slika mijenja

Ploče nemaju prednost velikoga grada niti golemi bazen igrača u neposrednoj blizini. Ranije je upravo to bio jedan od problema prilikom slaganja momčadi. "Ranije nam je bilo teže dovesti igrače, ali to se u posljednje vrijeme mijenja. Sve više igrača i menadžera prepoznaje naš rad, stabilnost i kontinuitet. Kada ljudi vide da je klub organiziran, da ispunjava obveze i da se razvija, onda i Jadran postaje puno privlačnija sredina", objašnjava Šunjić.

Važan bazen za Jadran ostaje Hercegovina. Igrači iz Mostara, Posušja, Ljubuškog, Stoca i drugih mjesta relativno su blizu Pločama, a mnogima je Jadran prilika za nastup u ozbiljnom rangu hrvatskog nogometa. Klub surađuje sa Zrinjskim iz Mostara, postoji suradnja i s Neretvancem, a u Jadranu žele nastaviti razvijati odnose i s drugim sredinama.

No kada govori o ljudima koji svakodnevno nose operativni dio cijele priče, Šunjić posebno izdvaja direktora kluba Peru Dulaja. "Tu moram puno pohvaliti našeg direktora Peru Dulaja. On se bezrezervno daje za klub i prvi je operativac Jadrana. Puno toga što ljudi vide na kraju rezultat je svakodnevnog rada koji se možda izvana ni ne primijeti", naglašava Šunjić.

Sustav u kojem svatko zna svoju ulogu

Jedna od ključnih ideja sadašnje uprave jest da Jadran ne smije ovisiti o jednom čovjeku. Predsjednik, direktor, trener prve momčadi, stručni stožer, omladinska škola i ostali ljudi unutar kluba moraju imati jasno podijeljene odgovornosti.

"Postavili smo stvari tako da svatko ima svoju ulogu, odgovornost i zadatke. Razgovaramo i zajedno donosimo odluke. Želim da klub bude složen tako da sutra, kada ja ili netko drugi ode, osoba koja dođe nakon nas zna kako sustav funkcionira", kaže Šunjić. Upravo je kontinuitet, smatra, jedna od najvažnijih stvari za klub koji ne želi napraviti samo jednu uspješnu sezonu, nego dugoročno rasti.

Promjene su posebno vidljive na stadionu. Nakon plasmana u SuperSport Prvu NL mjesecima se radilo kako bi Jadranovo zadovoljilo uvjete višeg ranga i istodobno postalo ugodnije mjesto za igrače, djecu, navijače i goste.

Uređivani su okoliš, ograde, zidovi, tribine, krov i drugi dijelovi infrastrukture. Poruka koju su iz kluba nedavno objavili – "Jadranovo je uređeno, ali tu ne stajemo" – zapravo vrlo dobro opisuje ono što uprava želi napraviti u idućem razdoblju. Jedan od prvih sljedećih projekata bit će prostor za fan shop i ticket shop. "To želimo realizirati u skoroj budućnosti, kroz sljedećih nekoliko mjeseci. Želimo da i u tim stvarima klub izgleda ozbiljnije i organiziranije", kaže Šunjić.

No još veći projekt planira se u suradnji s Gradom Ploče. "Plan nam je da u suradnji s Gradom kroz iduće dvije godine napravimo novo igralište s umjetnom travom jer je postojeće igralište dotrajalo. To nam je jako važno, posebno zbog omladinske škole i velikog broja djece koja svakodnevno treniraju", ističe predsjednik Jadrana.

Najvažnija investicija ipak ostaje omladinska škola

Iako su rezultat prve momčadi i ulazak u Prvu NL najvidljiviji javnosti, u klubu velik dio energije usmjeravaju prema djeci. Povećan je broj trenera, uvedena je funkcija koordinatora omladinske škole, radi se na boljoj organizaciji odnosa između kluba, trenera i roditelja, a ideja je Jadran dodatno približiti djeci iz Ploča i cijele okolice.

Sportski napredak već je vidljiv. Pioniri i mlađi pioniri izborili su Prvu dalmatinsku ligu, a kvalitetnija natjecanja trebala bi omogućiti mladim igračima bolje uvjete za razvoj.

Šunjiću je posebno drago što se mijenja smjer kretanja mladih igrača. Nekada su talentirana djeca iz Ploča često odlazila prema drugim sredinama. Danas u Jadran sve češće dolaze djeca i treneri iz okolnih gradova. "Ključ je napraviti sustav u našoj školi, dati našoj djeci dobre uvjete i omogućiti im da igraju kvalitetna natjecanja. Ako to napravimo, onda smo napravili možda i najvažniji posao za budućnost kluba", govori Šunjić.

SuperSport Prva NL znači i veće troškove. Putovanja, igrački kadar, organizacija utakmica, omladinski pogon i infrastruktura traže više novca nego ranije. Klub zato razvija različite modele poslovne suradnje, od manjih donacija i reklamnih prostora do ozbiljnijih sponzorskih partnerstava. U Jadranu pritom ističu pomoć Grada Ploča, Dubrovačko-neretvanske županije, poslovnih partnera, sponzora, donatora i pojedinaca koji su klubu pomagali radom, materijalom i financijskim sredstvima. "Svi se trudimo prikupiti što više i sve se ponovno ulaže u klub. Novac se mora odgovorno i namjenski trošiti. Mislim da ljudi mogu vidjeti koliko je Jadran u posljednje vrijeme napredovao", kaže Šunjić.

"Klub bez navijača i punih tribina nije klub"

No postoji još jedan segment bez kojega, smatra predsjednik, nema prave nogometne priče.

Navijači. Šunjić želi da se uz sportski i organizacijski rast kluba ponovno gradi i snažna povezanost Jadrana s gradom. "Pozivam naše navijače i sve ljude iz Ploča i okolice da dolaze na utakmice. Moramo zajedno graditi atmosferu, emociju i ljubav prema klubu i našem gradu. Klub bez navijača i punih tribina nije klub", poručuje. Upravo zato želi da Jadranovo ponovno bude mjesto okupljanja grada, posebno kada prva momčad igra domaće utakmice.

Rezultat je važan, ali cilj je stvoriti nešto što će trajati i nakon jedne utakmice ili jedne sezone.

"Želimo da ljudi osjećaju ovaj klub kao svoj. Kada imate djecu koja treniraju, roditelje, pune tribine i ljude koji žive s klubom, onda cijela priča dobiva smisao", govori Šunjić. Kada se podvuče crta, Jadran je u relativno kratkom razdoblju napravio golem korak. Izboren je povijesni ulazak u drugi rang hrvatskog nogometa. Stadion je uređen. Organizacija kluba je podignuta. Oformljena je veteranska momčad. Omladinska škola bilježi ozbiljne rezultate. Pioniri i mlađi pioniri izborili su Prvu dalmatinsku ligu. Prva momčad nakon pet kola nove sezone drži peto mjesto, a paralelno se već planiraju novi infrastrukturni projekti.

Za Šunjića, međutim, sve to nije završetak posla.

"Naša ambicija i obveza je klub ostaviti boljim nego što je bio. Na dobrom smo putu, ali ima još dosta posla. Nećemo stati i pozivamo sve koji mogu i žele pomoći da nam se pridruže", poručuje. U gradu veličine Ploča igrati drugi rang hrvatskog nogometa samo po sebi predstavlja velik rezultat. Ali možda je još važnije ono što se posljednjih mjeseci događa oko same momčadi. Gradi se sustav. Uređuje se Jadranovo. Ulaže se u djecu. Stvaraju se novi planovi.

A želja ljudi koji danas vode klub je jednostavna – da Jadran jednog dana bude još veći i stabilniji nego što je bio kada su ga preuzeli. Jer klub, kako poručuju iz Ploča, ne čine samo rezultat i prvenstvena tablica. Čine ga igrači, treneri, djeca, ljudi koji ga vode, grad koji stoji iza njega i, iznad svega, navijači koji mu daju emociju.