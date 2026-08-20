Hijena puštena s lanca, ljudi s noževima i stotine radoznalih pogleda: Splićanin opisao selo koje živi od opasnog običaja

U selo Gabasawa, udaljeno od Kana četrdeset i pet kilometara, stigli smo oko podneva, u vrijeme kada je sunce nemilosrdno pržilo suhu zemlju sjeverne Nigerije.

Naselje je poznato po uličnim performerima sa hijenama, babunima i zmijama. Većina njih upravo tako zarađuje za život, uglavnom od lokalnog stanovništva, jer su stranci ovdje prava rijetkost.

U nekoliko sekundi oko njih se okupilo cijelo selo

Zato ne mogu ni opisati strku koja je nastala onoga trenutka kada smo izašli iz kombija. U sekundi nas je okružilo mnoštvo djece, bosonoge i prašnjave, koja su se gurala oko nas, smijala se, vikala i pokušavala dotaknuti naše ruke i opremu.

Stariji muškarci znatiželjno su promatrali sa strane, neki sa starim zahrđalim mačevima i dugim noževima obješenima oko pojasa. Iz pozadine su odzvanjali ritmovi tradicionalnih bubnjeva kalangu, čiji je prodorni zvuk stvarao gotovo ratničku atmosferu, dok su se kroz masu probijala dvojica muškaraca: jedan sa velikim babunom na lancu, drugi sa hijenom.

Osoba sam koja ima iznimnu empatiju prema patnji životinja i znao sam što me čeka. Ne podržavam to što rade, ali došao sam napraviti reportažu o tom bizarnom i za mene mučnom običaju.

Znao sam da su životinje često vezane teškim ručno kovanim lancima, batinane, a ponekad čak i namjerno osljepljivane kako bi bile poslušnije tijekom svojih “točaka” koje izvode po ulicama.

"Srećom", ljudi koji su tada stajali pred nama, Musa i Haruna, tvrdili su da svoje životinje ne udaraju “prečesto”.

Babun je provocirao, a hijena djelovala potpuno nepredvidljivo

Dvije životinje stajale su jedna uz drugu. Babun je, kao primat, djelovao inteligentnije i proračunatije. Neprestano je provocirao hijenu, cerekao se svojim dugim očnjacima i pokušavao nam ukrasti mobitel ili bocu vode. Kada mu to ne bi uspjelo, naglo bi se zaletio prema nama pokušavajući nas uhvatiti za nogu.

Hijena je, s druge strane, djelovala mnogo nepredvidljivije. Oko njuške je imala grubo sašivenu platnenu brnjicu, a teški lanac bio joj je stegnut oko vrata. Njezin vlasnik Haruna primijetio je moj pogled pa mi je, gotovo uvrijeđeno, rekao:

“Volim je kao svoje dijete.”

Rekao je to, naravno na Hausa jeziku, moj fikser mi preveo, a ja ga na isti način upitao kako je uopće došao do hijene.

“Našao sam je kao mladunče. Bila je sama, bez majke. Uginula bi da je nisam uzeo”, odgovorio je mirno dok ju je držao za lanac. “Odgojio sam je. Zna me. Nikada mi ništa ne bi napravila.”

Kimnuo sam glavom, ali duboko u sebi nisam mogao vjerovati u tu priču. U njezinim očima nije bilo privrženosti, samo nervoze i divljine koja nikada nije nestala.

Skinuo joj je brnjicu, a svi su instinktivno odskočili

Haruna joj je zatim skinuo brnjicu. U istom trenutku hijena se naglo trgnula i povukla prema nama tolikom snagom da smo svi instinktivno odskočili unatrag.

Lanac je zazveketao, djeca su se razbježala uz vrisku, a meni nije bilo nimalo svejedno gledati životinju koju je samo djelić sekunde dijelio od skoka na nas.

Haruna ju je tada grubo povukao lancem prema sebi i odmah započeo performans. Najprije ju je ljubio po glavi i njušci, zatim joj rukama otvarao snažne čeljusti pred okupljenima, a onda, uz odobravanje gomile, potpuno nezaštićen gurnuo vlastiti vrat među njezine zube, oslanjajući se isključivo na “povjerenje”.

Noževi, “magične moći” i prizor koji je otišao predaleko

Oko njih su svoje točke izvodili i animistički pripadnici sekte Bori, odjeveni u šarene tkanine i sa amajlijama obješenima oko vrata.

Jedan od njih polako je prelazio nožem preko vlastitog vrata i zjenice oka, pokušavajući dokazati svoje “magične moći”.

Kada sam mu rekao da mu je nož vjerojatno tup i pružio svoj, samo se nasmijao i nastavio raditi isto još agresivnije.

Na kraju se počeo energično ubadati u trbuh pred razularenom publikom. Krvi nije bilo, ali u jednom trenutku uhvatio sam ga za ruku i oteo mu nož, bojeći se da će se u toj suludoj želji za dokazivanjem doista ozlijediti.

Bilo je to potpuno ludo mjesto.

Napustili smo Gabasawu vozeći se prašnjavim makadamskim putem prema Kaunu, dok je za našim kombijem trčalo stotinjak djece podižući oblake crvene prašine za sobom.